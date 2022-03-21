Як українським біженцям шукати житло в Італії

Втікаючи від війни, ви шукаєте житло в Італії? Це інфо для вас.

Важливе повідомлення для українців, які прибули до Італійської Республіки через війну на території України та шукають місце для поселення!

А також для громадян Італійської Республіки, які мають змогу допомогти з поселенням людям з України чи розмістити їх безкоштовно у своїх домівках!

Повідомляємо, що працює офіційний ресурс «Прихисток»

На цьому сайті можна розміщувати інформацію про населені пункти, кількість вільних місць та контакти, за якими можна запропонувати чи знайти безкоштовне житло.

Це зручний та перевірений сервіс, який допомагає скоординувати зусилля тим, хто шукає допомоги, і хто може її надати.

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Закликаємо громадян Італії користуватися сайтом «Прихисток», якщо ви хочете допомогти з житлом жінкам і дітям, які вимушено приїхали у вашу країну, тікаючи від війни!

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