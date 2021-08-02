Ось як цього літа приїхати в Італію по біометричному паспорту. 29 липня італійський уряд дозволив приїзд в країну туристів з України.

Італійський уряд дозволив приїзд в країну туристів з України.

29 липня італійський уряд оновив норми перетину кордону Італії.Україну внесено до країн, в’їзд з яких дозволено будь-якою метою, в тому числі – туризму.

Отже, з 31 липня 2021 в Італію можна приїхати на основі біометричного паспорта.

Одночасно для українців відмінено необхідність робити запрошення своїм родичам, які хотіли б відвідати їх в Італії.

Вимоги до тих, хто хочуть приїхати в Італію по біометричному паспорту

Туристи з України з собою повинні мати:

довідку про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на Covid-19, зроблену за 72 години до приїзду;

– он-лайн форму санітарного контролю Passenger Locator Form.

Докладніше про це читайте тут.

ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ В ІТАЛІЮ

Після прибуття в Італії українці повинні:

– пройти самоізоляцію протягом п’яти днів,

– після чого зробити повторний тест на Covid-19, який повинен підтвердити негативний результат.

З текстом постанови можна ознайомитися тут.

Маріанна Сороневич

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