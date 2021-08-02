Ось як цього літа приїхати в Італію по біометричному паспорту. 29 липня італійський уряд дозволив приїзд в країну туристів з України.
Італійський уряд дозволив приїзд в країну туристів з України.
29 липня італійський уряд оновив норми перетину кордону Італії.Україну внесено до країн, в’їзд з яких дозволено будь-якою метою, в тому числі – туризму.
Отже, з 31 липня 2021 в Італію можна приїхати на основі біометричного паспорта.
Одночасно для українців відмінено необхідність робити запрошення своїм родичам, які хотіли б відвідати їх в Італії.
Вимоги до тих, хто хочуть приїхати в Італію по біометричному паспорту
Туристи з України з собою повинні мати:
довідку про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на Covid-19, зроблену за 72 години до приїзду;
– он-лайн форму санітарного контролю Passenger Locator Form.
Докладніше про це читайте тут.
ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ В ІТАЛІЮ
Після прибуття в Італії українці повинні:
– пройти самоізоляцію протягом п’яти днів,
– після чого зробити повторний тест на Covid-19, який повинен підтвердити негативний результат.
З текстом постанови можна ознайомитися тут.
Маріанна Сороневич
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