Як Італія відкриває магазини, ресторани та комерційні точки. Огляд по регіонах

У зв’язку із різним поширенням епідемії коронаавірусу по різних регіонах Італії, повернення до звичайного життя під час Другої фази відбувається нерівномірно. Місцева адміністрація вирішує які заходи запроваджувати на їх території.



У деяких регіонах комерційні точки відкриють уже завтра, 11 травня, а у інших треба буде почекати до 18-го.

Ось огляд по регіонах:

🔰 Valle d’Aosta 🔰

18 травня буде відновлено комерційну діяльність, тобто відкриється більша частина магазинів.

🔰 Piemonte 🔰

Вже із 11 травня буде відкрито деякі точки роздрібної торгівлі, приміщення яких дозволяє дотримуватися соціальної дистанції

🔰 Liguria🔰

Джованні Тоті є одним із губернаторів, які в останні дні, наполягав на відкритті майже усіх магазинів одягу та ресторанів. Хоча офіційний Рим не дав такого дозволу, ймовірно, що регіон прийме автономне рішення.

🔰 Lombardia 🔰

11 травня відкриються судові установи. Губернатор Аттіліо Фонтана попросив дозволу Рима про відкриття комерційних точок 18 травня. Вони працюватимуть 7 днів на тиждень.

🔰 Trentino-Alto Adige 🔰

Провінційна Рада Больцано ухвалила закон, який прискорює Етап 2 у Південному Тіролі. Магазини відкрили вже в суботу 8 травня, а в понеділок 11-го – відкриють перукарні, бари, ресторани та музеї.

🔰 Veneto 🔰

Адміністрація регіону хотіла б відкрити усі торгові точки, але губернатор Лука Зая кілька не раз повторював, що не прискорюватиме час. Поважаючи вказівки які надходять із Риму, він відкриє комерційні точки із 18 травня.

🔰 Friuli-Venezia Giulia 🔰

Губернатор Массіміліано Федріга дозволив відкриття роздрібної комерційної діяльності із 11 травня.

🔰 Emilia-Romagna 🔰

Це один із італійських регіонів, найбільш уражених епідемією коронавірусу. Незважаючи на тиск деяких політичних сил, відкриття торгових точок тут відбудеться 18 травня.

Єдиним винятком є місто Феррара, де мер від Північної ліги Алан Фаббрі, дозволив відкриття магазинам непродовольчих товарів 11 травня.

🔰Toscana 🔰

Жодних змін у роботі комерційних точок 11 травня не відбудеться. З понеділка повинні відкрити парки та сквери.

🔰 Marche 🔰

Магазини будуть закритими до 18 травня. В останніми дні проводилися симуляції, щоб зрозуміти, як працюватимуть громадські місця у нових умовах.

🔰 Umbria 🔰

Графік відкриття комерційних точок співпаде із вказівками Рима, тобто 18 травня, незважаючи на те, що губернатор Донателла Тесей вимагала зробити це раніше.

🔰 Lazio 🔰

Губернатор Лаціо Нікола Зінгаретті не має наміру поспішати із відкриттям магазинів. Більшість із них запрацюють із 18 травня.

🔰 Campania 🔰

Губернатор Вінченцо Де Лука дотримуватиметься графіку, вказаного Прем’єр міністром Конте. Відкриття комерційних точок розпочнеться 18 травня.

🔰 Basilicata 🔰

Незважаючи на те, що у цьому регіоні є лише 152 пацієнтів хворих на коронавірус, його адміністрація вирішила дотримуватися урядової програми Відновлення комерційної діяльності почнеться 18 травня.

🔰 Abruzzo 🔰

Відновлення комерційної діяльності у цьому регіоні почнеться 18 травня, згідно вказівок із Рима.

🔰 Molise 🔰

Відновлення комерційної діяльності у цьому регіоні почнеться згідно урядової постанови із Рима, тобто – 18 травня.

🔰 Puglia 🔰

Комерційна діяльність у цьому регіоні відновиться 18 травня.

🔰 Calabria 🔰

Із 30 квітня адміністрація регіону дозволила обслуговування за столиками у барах, ресторанах та агрітуризмах. Проте, мери окремих міст не застосовували цей дозвіл на своїй території.

Подальші поступки можуть почнуться у понеділок 11 травня.

🔰 Sicilia 🔰

У регіоні дозволено переїзд у заміські доми (seconde case).

Комерційна діяльність відкриється 18 травня.

🔰 Sardegna 🔰

Перукарі, косметологи та тату-салони відновлять роботу уже в понеділок, 11 травня. Зелене світло дали для магазинів одягу та взуття.

Однак мери окремих міст можуть ввести додаткові обмеження, виходячи з індексу зараження коронавірусом на їх території.

Поділіться у коментарях, як відбувається вихід із карантину у вашому місті.

Маріанна Сороневич

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