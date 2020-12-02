Як Італія зустрічатиме різдво: правила соціальної поведінки

Уряд остаточно визначився із правилами які діятимуть в Італії на різдво та під час зимових свят.

Вони набувають чинності із 4 грудня 2020.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

Жителі Італії сподівалися, що правила будуть пом’якшені набагато більше, та прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте, та науковці які займаються дослідженням динаміки пандемії в Італії, настояли на збережені численних обмежень.

Італійський уряд підтвердив більшість чинних заборон.

Серед них – поділ Італії на зони ризику: жовту помаранчеву та червону. Цей поділ не остаточний, якщо до свят показник заразності коронавірусу знизиться, регіони можуть перейти у зону більшої безпеки.

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ГОТЕЛІ

Уряд закрив готелі та ресторани при них у новорічну ніч. Це сталося після того, як було виявлено що багато італійців забронювали кімнату в готелі для того щоб гучно відсвяткувати Новий рік у готельному ресторані.

ЛИЖНИЙ СПОРТ

Гірськолижні підйомники та траси не працюватиме протягом усього Різдвяного періоду.

Таке рішення було прийнято на загальноєвропейському рівні, А Італія лише долучилася до нього. Найбільшим ризиком було те що любителі зимових видів спорту могли переїжджати із країни в країну, щоб покататися на лижах.

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ПЕРЕЇЗД МІЖ РЕГІОНАМИ НА РІЗДВО

Починаючи із 20 грудня буде заборонено переїзд між регіонами, навіть якщо обидва із них перебувають у жовтій зоні. Уряд хоче уникнути сценарію, який стався цього літа, коли відпочиваючі поширилися інфекцію по всій країні.

Після 20 грудня період буде дозволено повернутися до місця проживання, або резиденції.

Для того щоб бабусі та дідусі не залишалися на свята самотніми, до них буде дозволено поїхати близьким родичам.

КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА

Зберігається комендантська година із 22:00 до 6:00 години, протягом усього періоду свят, щоб запобігти скупчення людей напередодні Різдва та Нового року.

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РЕЛІГІЙНІ СЛУЖБИ НА РІЗДВО

Уряд не передбачив відтермінування комендантської години для відвідання служб божих на Різдво.

Месси повинні закінчитися учасно, так щоб віруючі могли повернутися додому до 22-ї години.

Кожна парафія організовуватиме месси на свято згідно протоколів, які забезпечують уникнення скупчення людей.

Нічна Різдвяна меса почнеться о 20:00. “У цьому році дитятко Ісус зараз народиться раніше” – жартують італійці.

МАГАЗИНИ ТА РЕСТОРАНИ

Магазини працюватимуть до 21 години.

Бари та ресторани будуть відкритими до 18 години, після чого працюватимуть на доставку на дім. Заборонено споживати їжу, куплену на виніс, поблизу ресторанів.

Комерційні центри, до 20 грудня, будуть відкритими також на вихідні.

До цього часу невідомо як працюватимуть ресторани на Різдво, день святого Степана та Новий рік.

Маріанна Сороневич

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