Як і де переселенці із України можуть отримати фінансову допомогу в Італії

Після того, як Італія оголосила про виплату допомоги для біженців з України, зацікавлені почали питати де і як саме отримати гроші.

Ось що відомо на цей час.

КОМУ ВИПЛАЧУВАТИМУТЬ ДОПОМОГУ

Допомогу виплачуватимуть тим, хто залишив Україну після 24 лютого 2022 року і звернувся в Італії за тимчасовим гуманітарним захистом.

Сім’ям, які прийматимуть біженців.

Благодійним організаціям, які прийматимуть біженців.

РОЗМІР ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ

Якщо переселенці з України оселилися у житлі, наданому громадськими організаціями, гроші на їх утримання отримуватимуть ці організації. Чи отримуватимуть готівку самі біженці, декрет не вказує.

Якщо переселенці з України оселилися у знайомих чи друзів, ці сім’ї зможуть отримати компенсацію для оплати рахунків та харчування.

Самі переселенці (ті що живуть в приймаючих сім’ях, або винаймають житло) отримають 300 євро на дорослих та 150Є на місяць на дитину. Сім’я, що складається із двох дорослих і дитини отримає 750 євро, з із двома дітьми – 900 євро. Виплати здійснюватимуться лише протягом трьох місяців.

ЯК ОТРИМАТИ ВИПЛАТИ

На даний час урядова постанова НЕ ВИЗНАЧИЛА куди і як біженці повинні подавати заяву на отримання грошової допомоги.

Ймовірно, що виплати здійснюватимуть поштові відділення (або фінансові установи). Виплати здійснюватимуться на основі документа, що посвідчує особу та дозволу на тимчасове проживання, виданого імміграційним відділом поліції.

У разі, якщо біженці знайдуть роботу, виплату буде припинено через 60 днів.

На даний час, урядова постанова НЕ ВИЗНАЧИЛА куди і як подавати заяву тим, хто приймає у своєму домі біженців.

Відомо, що приймаючі сім’ї повинні будуть зареєструватися в благодійних асоціаціях, які занесуть їх в мережу благодійників. Відшкодування витрат відбудеться не одразу, а після проходження бюрократичної процедури.

Загалом, можна сказати, що і біженцям, і сім’ям які їх приймають, у цей час потрібно покладатися лише на власні сили.

Маріанна Сороневич

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