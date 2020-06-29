Євросоюз не відкриватиме кордонів для українців після 1 липня

Країни Європейського Союзу можуть відмовитись відкривати свої кордони для мандрівників з Росії, США, та зокрема України після 1 липня. Цьому виною збільшення кількості нових заражень на 100 тисяч населення.

Уже з 1 липня Європейський Союз відкриватиме свої кордони для туристів. Однак, не для всіх країн одночасно, наприклад США і Росія опиняться у списку “нев’їзних”. Про це повідомляє американське видання The New York Times з посиланням на власні джерела у Європейській комісії, пише 24 канал.

Проєкт з переліком так званих “нев’їзних” країн The New York Times отримав від людини, яка брала участь у його складанні. Справжність підтвердили у трьох інших джерелах.

За цим проєктом головним критерієм для відкриття кордонів Європейського Союзу для мешканців тієї чи іншої країни стане кількість нових заражень у країні за 14 останніх днів у відношенні до її населення.

Як складатимуть список країн, з яких дозволять в’їзд

Один список містить 47 країн – це ті, де рівень інфікування нижче середнього у Європі. В інший список входять 54 країни, а також країни з дещо гіршими показниками захворюваності, ніж в середньому по Євросоюзу. Кількість, яка перевищує норму – до 20 нових випадків на 100 000 осіб.

Чому Україна може потрапити до “нев’їзного списку”

Україна може опинитися в переліку країн, із яких в’їзд до Євросоюзу заборонений. Принаймні про це наразі свідчить офіційна статистика МОЗ за останні два тижні, адже у цей період було виявлено понад 10 тисяч нових випадків інфікування.

Якщо взяти за чисельність населення України 41,8 мільйона людей (дані Державної статистики на 2019 рік – 24 канал), то показник нових випадків за останні 14 днів на 100 тисяч населення складає 25,6 – це більше, ніж у середньому в Європі.

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