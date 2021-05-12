ЄС відкриває кордони по безвізу: відповіді на головні питання

ЄС відкриває кордони для туристів Єврокомісія опублікувала план щодо зняття карантинних обмежень і презентувала нові рекомендації.

Єврокомісія пропонує всім державам-членам Європейського Союзу послабити діючі обмеження на в’їзд до ЄС для громадян інших страх, які їдуть з так званою метою “несуттєвого характеру”.

Політики аргументують це тим, що необхідно брати до уваги прогрес у кампаніях вакцинації та розвитку епідеміологічної ситуації в усьому світі.

Про це стало відомо завдяки повідомленню прес-служби Єврокомісії.

Повідомляється, що Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд до Євросоюзу з “несуттєвих причин” не тільки для всіх осіб, які прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але і для всіх людей, які отримали останню рекомендовану дозу вакцини, дозволеної ЄС.

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Це може бути поширено на вакцини, які пройшли процес внесення до списку ВООЗ для використання у надзвичайних ситуаціях.

Крім того, Комісія пропонує підвищити, відповідно до розвитку епідеміологічної ситуації у ЄС, поріг, пов’язаний з кількістю нових випадків COVID-19, який використовується для визначення списку країн, з яких повинні бути дозволено всі поїздки.

Країни-члени Європейського Союзу повинні дозволити в’їзд тим людям, які отримали, принаймні, за 14 днів до прибуття, останню рекомендовану дозу вакцини.

Крім того, якщо держави-члени вирішать відмовитися від вимог про пред’явлення негативного результату тесту ПЛР та/або проходження карантину для вакцинованих осіб на своїй території, вони також повинні відмовитися від таких вимог для вакцинованих осіб, які приїжджають з-за меж Євросоюзу.

Держави-члени ЄС можуть розглянути можливість створення порталу, що дозволяє мандрівникам запитувати визнання сертифіката про вакцинацію, виданого країною, що не входить до ЄС, в якості надійного доказу вакцинації та/або для видачі цифрового зеленого сертифіката.

Діти, які звільнені від вакцинації, повинні мати можливість подорожувати зі своїми вакцинованими батьками, якщо у них буде негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 не раніше ніж за 72 години до місця прибуття. У цих випадках державам-членам може знадобитися додаткове тестування після прибуття.

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Повне скасування “несуттєвих обмежень” на поїздки з інших країн

Несуттєві поїздки незалежно від індивідуального прищепного статусу в даний час дозволені з 7 країн з хорошою епідеміологічною ситуацією. Комісія пропонує змінити критерії, щоб врахувати зростаючу кількість свідчень позитивного впливу кампаній вакцинації.

Пропозиція полягає в тому, щоб збільшити поріг кумулятивного числа повідомлень про випадки COVID-19 за 14 днів з 25 до 100. Це залишається значно нижче поточного середнього показника по ЄС, який перевищує 420.

Адаптований поріг повинен дозволити Єврораді розширити список країн, з яких дозволено другорядні поїздки, незалежно від статусу вакцинації, з урахуванням таких пов’язаних зі здоров’ям заходів, як тестування та/або карантин. На даний момент Еврорада повинна переглядати цей список не рідше одного разу на 2 тижні.

ЄС відкриває кордони

Єврокомісія повинна розглянути цю пропозицію. Перше обговорення заплановано на технічному рівні на засіданні Ради з комплексного політичного реагування на кризу (IPCR), яке відбудеться 4 травня, після чого відбудеться обговорення на зустрічі послів ЄС (Coreper) 5 травня.

Після того, як пропозицію буде прийнято Єврорадою, держави-члени повинні будуть реалізувати заходи, викладені в рекомендації. Єврораді слід переглядати список країн, що не входять до ЄС, на які поширюється обмеження на поїздки, у світлі оновлених критеріїв і продовжувати робити це кожні 2 тижні.

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