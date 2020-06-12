ЄС з 1 липня почне відкривати кордони для іноземців

Про відкриття кордонів оголосила єврокомісар з внутрішніх справ Йлва Йоганссон.

“Після зняття контролю на внутрішніх кордонах країн ЄС ми пропонуємо відкритий і гнучкий підхід щодо зняття обмежень на поїздки до ЄС, починаючи з 1 липня”, – заявила єврокомісар.

З 1 липня обмеження знімуть для громадян країн, де епідемічна ситуація схожа або краща, ніж у ЄС, із розрахунком, що ці треті країни так само відкриються на в’їзд для громадян Євросоюзу. Відповідний список повинні будуть погодити країни-члени.

Серед перших до цього списку потраплять країни Західних Балкан: Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія.

Для України рішення ще не ухвалене. Воно буде залежати, зокрема, від розвитку епідемічної ситуації.

Також Єврокомісія закликає країн-членів зняти прикордонний контроль з понеділка, 15 червня. Це рішення не є імперативним: країнам-членам рекомендують відкрити внутрішні кордони з цієї дати, або “настільки швидко, як це можливо”.

Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії