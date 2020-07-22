ЄС назвав кількість нелегальних мігрантів із України

За 2019 рік було виявлено 627,9 тис. людей, які нелегально перебували в країнах Європейського союзу.

Про це повідомляє Євростат.

Покинути територію

За даними статистичного відомства ЄС, в 2019 році країни ЄС наказали покинути свою територію 491,2 тис. громадян країн, що не входять в ЄС. Найбільша кількість людей, яким було наказано покинути територію країн-членів ЄС, складали українці (37,1 тис.марокканці (34,8 тис.) та албанці (30,9 тис.).

Виселено з ЄС

Також в 2019 році за межі ЄС було виселено 142,3 тис. громадян, які не є громадянами ЄС. Українці (27,2 тис.) очолили список громадян, що не входять в ЄС, які повернулися в країни. За ними слідують албанці (15,4 тис.), марокканці (10,2 тис.) та грузини (8,6 тис.).

Відмовлено у в’їзді в ЄС

Зазначається, що в 2019 році 717,6 тис. громадян країн, що не входять в ЄС, було відмовлено у в’їзді в ЄС на одній з його зовнішніх кордонів. Найбільша кількість громадян, яким закрили в’їзд, були з Марокко (489,9 тис.), за якими слідують громадяни України (66,5 тис.) та Албанії (22,8 тис.).

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