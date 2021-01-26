ЄС ще більше обмежить перетин власного кордону через пандемію

Європейська комісія має оприлюднити інформацію про нові заходи у боротьбі з пандемією, зокрема це стосується перетину кордону.

Для цього навіть планувалося переглянути умови роботи внутрішніх кордонів блоку.

Скоріш за все кордони всередині ЄС залишаться відкритими, однак діятимуть певні обмеження.

Про це інформує “Українська газета в Італії” з посиланням на Високий Замок.

Після зустрічі лідерів глава Євроради Шарль Мішель заявив, що країни ЄС повинні тримати свої кордони відкритими, але «можна розглянути обмеження для несуттєвих поїздок».

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«Слід категорично не заохочувати всі другорядні поїздки, як всередині країни, так і, звичайно, через кордони», — заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Винятки будуть діяти для основних робітників і вантажів.

У понеділок Європейська комісія запропонує нові заходи в спробі скоординувати обмеження на поїздки на тлі сплеску вірусу і загрози появи нових штамів. Зокрема, це стосується перетину кордону.

Ідея полягає в тому, щоб додати на карту поширення коронавірусу в державах ЄС нову «темно-червону» категорію, яка буде використовуватися для регіонів, де вірус циркулює на дуже високому рівні.

Люди, що прибувають з цих районів, повинні будуть пройти тест перед вильотом або мають бути поміщені в карантин після прибуття.

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Комісія також запропонує нові заходи безпеки для людей, які подорожують з третіх країн, серед яких Україна, включаючи вимогу пройти тестування перед перетином кордону.

Нагадаємо, в’їзд до ЄС з весни минулого року залишається закритим для більшості українців. В’їхати можуть лише окремі категорії громадян.

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі зафіксували майже 97 мільйонів хворих на коронавірус.

Понад 53 мільйони людей вже одужали, але 2 073 460 пацієнтів померли внаслідок ускладнень.

Активних хворих у світі – понад 41 мільйон.

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