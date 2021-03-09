Іноземці в Італії можуть отримати юридичну консультацію на дистанції в експертів з питань імміграції, громадянства та роботи, завдяки додатку Migreat.

Користувачі додатка із легкістю знайдуть в своєму мобільному телефоні імміграційні новини на різних форумах, а також подати заявку на індивідуальну консультацію з італійськими адвокатами.

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Додаток Migreat – Stranieri in italia – безкоштовний, доступний для користувачів мобільних пристроїв Android.

Migreat, компанія-розробник додатку має на меті сприяти інтеграції мігрантів, нових громадян Європи, шляхом полегшення доступу до якісної інформації.

Нові мобільні технології та інновації дозволяють досягнути цієї мети.

Доступність інформації сприятиме інтеграції мігрантів у соціальну структуру італійського суспільства.

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До цього часу цей додаток надавав лише загальну корисну інформацію. За час її існування він викликав певний інтерес мігрантів, які стикнулися з викликами нового життя у незнайомій країні.

Видавництво «Іноземці в Італії» базуючись на двадцятирічний досвід у сфері інформації для іммігрантів в Італії прийняли виклик сучасного суспільства.

“Сильна сторона Migreat, – пояснює Вікторія Леонхардт, директор Migreat, – полягає в тому, що він дозволяє вирішувати важливі конкретні питання, через консультацію з експертом безпосередньо з мобільного додатка. Новітні технології – це новий інструмент, за допомогою якого ми можемо змінити (сподіваємось на це) теперішнє, та суспільство найближчого майбутнього».

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