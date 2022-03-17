Із 1 квітня в Італії частково скасовують ковід-сертифікат GreenPass

З 1 квітня ковід-сертифікат GreenPass буде скасовано у ресторанах, барах, можливо, також у готелях та для всіх спортивних заходів на відкритому повітрі.

Можемо припустити, що з 1 травня відбудеться подальше послаблення карантинних заходів.

Читайте також: ЧИ МОЖУТЬ ЧОЛОВІКИ ВИЇХАТИ З УКРАЇНИ: ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА

Зараз оцінюється можливість скасування обов’язку носіння масок у приміщенні.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Андреа Коста. Він додав: “Італійці та туристи проведуть літо без обмежень”.

Починається реалізація плану з пом’якшення обмежень, оголошене прем’єр-міністром Маріо Драгі.

31 березня в Італії закінчуєтьс надзвичайний стан, тому із 1 квітня зайти у бари та ресторани на відкритому повітрі можна буде без ковід-сертифікату GreenPass.

Читайте також: ІТАЛІЯ ЗРОБИЛА ПРОЇЗД ДЛЯ УКРАЇНЦІВ БЕЗКОШТОВНИМ

Після закінченням надзвичайного стану уряд розглядає можливість використання базової зеленої перепустки для переміщень на громадському транспорті, де зараз передбачено супер-грін-пас.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!