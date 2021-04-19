Із 26 квітня Італія нарешті послаблює карантинні правила

Прем’єр-міністр Маріо Драгі та міністр здоров’я Роберто Сперанца оголосили нові карантиннні правила за якими житиме Італія із 26 квітня 2021.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич на сторінках “Української газети в Італії“.

Усі класи італійських шкіл повертаються до очного навчання на 100%, навіть у помаранчевій зоні. В червоних зонах діятимуть обмеження.

З 15 травня відкриють басейни, з 1 червня спортзали, з 1 липня – ярмарки та виставки.

Відкриваються ресторани в обід і на вечерю, але лише на відкритому повітрі.

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Дозволено переїжджати між регіонами з однаковим кольором ризику поширення коронавірусу.

Зберігається комендантська година після 22:00 та обов’язок носити захисні маски.

Міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца наголосив, що пріоритет матимуть заходи, які можна проводити на відкритому повітрі, адже «На відкритому повітрі набагато складніше, ніж у приміщенні».

Прем’єр-міністр наголосив намір уряду провести вакцинацію 80 відсотків населення Італії до осені 2021 року.

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