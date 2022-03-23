Подаємо корисну інформацію для біженців з України по регіонах і провінціях Італії.

У цій статті знайдете корисне інфо для тих, що приїхали у регіон Емілія Романія. Якщо ви зупинилися у провінціях П’яченца, Парма, Реджо-Емілія, Модена, Болонья, Феррара, Равенна, Форлі-Чезена, Ріміні, переходьте по лінках і читайте потрібну вам інформацію.

Корисна інформація для українських біженців на сайті Міністерства внутрішніх справ Італії:



Корисна інформація для українських біженців на сайті Департаменту з питань цивільного захисту населення.

На сайті регіону служби Цивільного захисту Емілія Романії роз’яснено українською мовою як записати дитину у школу, пільги у транспорті, як отримати психологічну і медичну допомогу та адреси префектур міст П’яченца, Парма, Реджо-Емілія, Модена, Болонья, Феррара, Равенна, Форлі-Чезена, Ріміні.

Маріанна Сороневич

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