Подаємо корисну інормацію для тих біженців із України, що приїхали у регіон Фріулі Венеція Джулія в Італії.

Подаємо корисну інформацію для біженців з України по регіонах і провінціях Італії.

У цій статті знайдете корисне інфо для тих, що приїхали у регіон Фріулі Венеція Джулія. Якщо ви зупинилися у Фрозіноне, Латіну, Рієті, Рим, Вітербо, переходьте по лінках і читайте потрібну вам інформацію.

На сайті регіону Лаціо подано інфо про як отримати тимчасовий дозвіл на проживання, медичне обслуговування, вакцинуватися від коронавірусу, знайти місце для проживання, інформація де взяти повари першої необхідності та безкоштовним транспортом.

Маріанна Сороневич

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