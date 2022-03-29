Італійський університет організовує безкоштовні мовні курси онлайн для біженців з України

Безкоштовні курси італійської мови онлайн. Скористайтеся можливістю безкоштовно опанувати італійську мову та отримати університетський сертифікат.

Онлайн курс організований лінгвістичним центром «Східного університету».

Курс призначений громадянам України, старшим 16 років, які прибули в Італію рятуючись від війни.

Курси проходитимуть онлайн, у дистанційному режимі, їх проводитимуть викладачі університету, фахівці викладання італійської мови як іноземної.

Повний курс триватиме три місяці по три години на тиждень.

Після закінченні курсу, університет видасть сертифікат про участь, із зазначенням досягнутого рівня володіння мовою.

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Як записатися на безкоштовні курси італійської мови онлайн

Щоб зареєструватися, надішліть електронний лист зі особистими даними на електронну адресу claor.self@unior.it.

Після завершення цього першого курсу, університет планує організувати наступні, а якщо необхідно – збільшивши кількість курсів та викладачів.

Маріанна Сороневич

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