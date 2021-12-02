Італійським медикам заборонено заявляти на нелегалів у поліцію

Медичному персоналу в Італії заборонено заявляти на нелегалів у поліцію.

Ні медики, ні інший персонал не можуть повідомляти про іммігрантів, які не володіють дозволом на проживання, що звертаються за допомогою у лікарні, поліклініки чи за швидкою допомогою в Італії.

Останню крапку в цій дискусії поставлено ще у 2010 році, коли деякі політики, зокрема представники партії Північна ліга. хотіли обмежити доступ нелегалів до медичного обслуговування.

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Їх пропозицію відхилили, адже такий крок становив би санітарну небезпеку для усього суспільства.

Як пояснило Міністерство внутрішніх справ, заборона повідомлень від медичних структур, яку передбачену Єдиним текстом по імміграції, залишається в силі.

Право мігрантів на медичне обслуговування відстоювала організації “Медики без кордонів”.

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« Нелегальні мігранти можуть звертатися до лікарів без остраху. – Заявив відповідальний прес-центру Джанлуїджі Лопес – В інтересах суспільства уникнути медичної маргінації, та сприяти можливості доступу до лікування усього населення, як це передбачає Конституція країни”.

Отже, медикам в Італії заборонено заявляти на нелегалів у поліцію.

Наступним кроком є – поширення інформації серед іммігрантів. Усі іноземці повинні знати, що звертаючись у медичні структури пред’являти дозвіл на проживання не потрібно.

Ельвіо Паска

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