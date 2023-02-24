Італія продовжила пермессо українських біженців

Прес-реліз Ради Міністрів Італії № 22 від 23 лютого 2023 року, роз’яснив термін і умови продовження умови продовження пермессо українських біженців, що тимчасово проживають в країні.

Про цеповідомляє Українська газета в Італії.

Роз’яснення стосується лише «дозволів на проживання для тимчасового захисту» (permesso di soggiorno per la protezione temporanea) і не стосується інших типів пермессо.

Отже, строк дії дозволів на проживання для тимчасового захисту, виданих громадянам України, які приїхали в Італію після початку повномасштабної війни в Україні автоматично продовжено до 31 грудня 2023 року.

ПРАВА ТИМЧАСОВИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В ІТАЛІЇ

1. Медичне обслуговування. Усім тимчасовим переселенцям гарантується медичне обслуговування на національній території Італії, принаймні до 30 червня, коли Міністерство охорони здоров’я та регіони перевірять витрати, фактично понесені медичною системою.

2. Соціальну підтримку. Переселенці мають право на виплату 300Є для дорослих та 150Є для дітей ротягом 3 місяців.

3. Працевлаштування.

4. Користуватися послугами проектів по вивченню мови, профорієнтації та освіти.

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