Італія вакцинуватиме всіх іноземців від коронавірусу безкоштовно

Доменіко Аркурі, комісар по надзвичайній ситуації пов’язаній із пандемією коронавірусу, заявив що вакцину антиковід від буде надано також усім іноземцям які легально перебувають на території Італії.

Виступаючи під час телевізійного шоу “Mezz’ora”, на каналі Rai3, Аркурі заявив, що іммігранти мають однакові з італійцями права.

«Важливо, щоб усі люди які ходять по вулицях італійських міст, були піддані вакцинації». «Всі хто живуть в Італії повинні мати можливість отримати вакцину у порядку черги та ієрархії пріоритетів» – сказав він.

Читайте також: Українців не хочуть щеплення проти коронавірусу навіть безкоштовно

Спочатку вакцинувати тих хто не хворів на Covid

“Чим швидше ми пр вакцинуємо якнайбільшу кількість людей, тим швидше в суспільстві утвориться так званий ” колективний імунітет”, який дозволить подолати пандемію.

У першу чергу будуть вакцинувати тих, хто не хворів на коронавірус, оскільки вони не застраховані від недуги.

«Тих хто перехворів на ковід також вакцинуватимуть, адже період їх природного імунітету є нетривалим» – сказав Аркурі».

Нагадуємо,

Уряд Італії планує провести масову безкоштовну вакцинацію від коронавірусу на початку наступного року. Про це заявив міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца.

Уряд країни має змогу закупити 202 мільйони доз вакцин проти Covid від різних компаній.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії