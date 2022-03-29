Італія виплачуватиме біженцям із України фінансову підтримку

Сьогодні вийшов наказ служби Громадського захисту, що визначає суму грошової допомоги, яку виплачуватимуть українським біженцям в Італії.

Вона становитиме 300 євро на місяць виплачуватимуть кожному хто звернувся за тимчасовим захистом в Італії та ЗНАЙШОВ СОБІ ПРИВАТНЕ ЖИТЛО, АБО ПРИХИСТОК У ДРУЗІВ ТА ЗНАЙОМИХ.

Ця допомога виплачуватиметься протягом максимум трьох місяців, починаючи з дати в’їзду в Італію.

Окрему допомогу виплачуватимуть на дітей.

Неповнолітнім (до 18 років) виплачуватимуть 150 євро.

Ті, хто отримує цю субсидію, не матимуть права на інші форми допомоги на житло.

Допомога виплачуватиметься готівкою будь-якою кредитною установою країни, якщо у зацікавленої особи немає поточного рахунку: буде достатньо пред’явити документ, що посвідчує особу, та квитанцію про дозвіл на тимчасову охорону, виданий компетентним управлінням поліції.

У разі, якщо біженці знайдуть роботу, пояснюється в постанові, “бенефіціар може продовжувати користуватися заходом протягом максимум 60 днів”.

Завтра підготуємо докладнішу інформацію на цю тему. Слідкуйте за публікаціями.

Маріанна Сороневич

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