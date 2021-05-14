Журналістка Маріанна Сороневич, яка проживає в Римі, повідомила деталі впровадження Італією “зеленого паспорту COVID-19” для туристів.

Про оформлення документу пані Маріанна розповіла у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“Зелений” паспорт можна отримати трьома способами. Його можуть отримати ті, хто вилікувався від коронавірусу, і він діятиме упродовж 6 місяців після отримання сертифікату про одужання. Паспорт можна також отримати після двох доз визнаної Європейським союзом вакцини від COVID-19: Moderna, AstraZeneca, Pfizer та Johnson&Johnson. Або перед від’їздом зробити тест на коронавірус”, – сказала Сороневич.

Журналістка додала, що “зелений паспорт COVID-19” Італія надає не лише громадянам країн ЄС, а й усіх країн, у яких ситуація з поширенням коронавірусної хвороби не критична. Натомість жителям, наприклад, Бразилії, Бангладешу та Індії в’їзд до Італії заборонено.

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“Україна не вважається такою країною, де пандемія вийшла з-під контролю, тому українці також можуть отримати зелений паспорт і відвідати Італію”, – сказала Маріанна Сороневич.

Нагадаємо, головний санлікар Ляшко повідомив, що Україна очікує 700 тис. доз вакцини від компанії AstraZeneca 24-25 травня.

17 травня в Україну має надійти чергова партія вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer.

Уряд Литви надасть 200 тис. доз вакцини проти коронавірусу для країн Східного партнерства, в тому числі 100 тис. доз – для України.

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