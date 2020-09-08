Італія відкрила кордони для закоханих в її жителів українців

Італія приєдналася до руху #LoveIsNotTourism і відкрила кордони для іноземців, закоханих в громадян її країни. Відповідну постанова вийшла в рамках нового урядового декрета.

Документ дозволяє в’їзд на територію держави також тим, хто перебуває в «пстабільних емоційних відносинах» з італійцями, навіть якщо вони не є співмешканцями і їх пара не зареєстрована за законом.

Одним із заходів боротьби з поширенням коронавирусной інфекції Італія розділила всі країни на шість категорій, для кожної з яких існують різні правила в’їзду.

Згідно декрету, Україна попара у список E, і її громадянам дозволяється приїхати в Італію з особливих причин, по роботі, для навчання, лікування, у справах абсолютної терміновості і повернення на постійне місце проживання.

Оновлена постанова уряду також дозволяє українцям приїхати до своїх коханих.

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