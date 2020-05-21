Італія відкриє всі аеропорти з 3 червня

Італія з 3 червня дозволить відкритися всім аеропортам країни, частина з яких була закрита через пандемію коронавірусу у березні.

Про це у середу заявила міністр транспорту країни Паола Де Мішелі, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Rai News.

“З 3 червня можна буде продовжити відкриття всіх аеропортів, коли знову будуть дозволені міжрегіональні та міжнародні перевезення, а обмеження на громадський транспорт зникнуть”, – сказала вона.

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Мішелі виступила із заявою після того, як в суботу італійський уряд оголосив, що дозволить туристам з ЄС в’їжджати в країну з цієї дати. Для тих, хто перетинає кордон, більше не буде обов’язкового карантину на 14 днів.

Італія, перша європейська країна, що постраждала від пандемії коронавірусу, закрила деякі аеропорти, включаючи аеропорт Лінате в Мілані, 12 березня.

Інші аеропорти продовжили працювати, але з обмеженнями. Це, наприклад, римський Ф’юмічіно, міланський Мальпенса та аеропорти Болоньї, Палермо, Барі і Турина.

Як відомо, до 15 червня діє заборона на в’їзд до держав Шенгену для громадян України та інших держав, що не є членами ЄС, окрім низки винятків для тих, хто проживає, працює у відповідних державах тощо. Наразі невідомо, чи буде ця заборона поновлена.