Італія готується до вакцинації від коронавірусу (відео)

“Італія відродиться наче квітка!” – таким є слоган інформаційної кампанії по вакцинації від коронавірусу.

Її символом є квітка примули, яка допоможе вийти із похмурої зими пандемії і є символом початку весни, відродження та радості.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

Вакцинація в Італії почнеться одночасно із іншими країнами ЄС у середині січня.

Першими провакцинованують 1,8 мільйонів жителів країни, починаючи із будинків перестарілих та медичного персоналу.

Далі почнеться масова безкоштовна вакцинація населення.

Читайте також: Італія вакцинуватиме всіх іноземців від коронавірусу безкоштовно

Серед українців в Італії є багато противників вакцинації.

Запрошую всіх задуматися над такими запитаннями:

Ви справді думаєте, що ті, хто працює із перестарілими можуть не вакцинуватися?

Ви справді думаєте, що буде дозволено вільний перетин кордонів із ЄС для тих, хто не матиме щеплення?

Ви думаєте, що можна буде водити невакцинованих дітей у школу та дитсадки?

Ви думаєте що Італія і надалі буде безкоштовно робити тампони, лікувати в лікарнях та відділеннях інтенсивної терапіїтих, тих хто відмовився від вакцинації, за рахунок державного бюджету ?

У мене нема однозначних відповідей на ці запитання, проте є припущення, якими вони будуть.

®Маріанна Сороневич

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у Facebook , або сторінку в Instagram та слідкуйте за публікаціями.