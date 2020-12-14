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Італія готується до вакцинації від коронавірусу (відео)

“Італія відродиться наче квітка!” – таким є слоган інформаційної кампанії по вакцинації від коронавірусу.

Її символом є квітка примули, яка допоможе вийти із похмурої зими пандемії і є символом початку весни, відродження та радості.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії

Вакцинація в Італії почнеться одночасно із іншими країнами ЄС у середині січня.

Першими провакцинованують 1,8 мільйонів жителів країни, починаючи із будинків перестарілих та медичного персоналу.

Далі почнеться масова безкоштовна вакцинація населення.

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Серед українців в Італії є багато противників вакцинації.

Запрошую всіх задуматися над такими запитаннями:

  • Ви справді думаєте, що ті, хто працює із перестарілими можуть не вакцинуватися?
  • Ви справді думаєте, що буде дозволено вільний перетин кордонів із ЄС для тих, хто не матиме щеплення?
  • Ви думаєте, що можна буде водити невакцинованих дітей у школу та дитсадки?
  • Ви думаєте що Італія і надалі буде безкоштовно робити тампони, лікувати в лікарнях та відділеннях інтенсивної терапіїтих, тих хто відмовився від вакцинації, за рахунок державного бюджету ?

У мене нема однозначних відповідей на ці запитання, проте є припущення, якими вони будуть.

®Маріанна Сороневич

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