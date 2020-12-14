Італія готується до вакцинації від коронавірусу (відео)

“Італія відродиться наче квітка!” – таким є слоган інформаційної кампанії по вакцинації від коронавірусу.
Її символом є квітка примули, яка допоможе вийти із похмурої зими пандемії і є символом початку весни, відродження та радості.
Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“
Вакцинація в Італії почнеться одночасно із іншими країнами ЄС у середині січня.
Першими провакцинованують 1,8 мільйонів жителів країни, починаючи із будинків перестарілих та медичного персоналу.
Далі почнеться масова безкоштовна вакцинація населення.
Читайте також: Італія вакцинуватиме всіх іноземців від коронавірусу безкоштовно
Серед українців в Італії є багато противників вакцинації.
Запрошую всіх задуматися над такими запитаннями:
- Ви справді думаєте, що ті, хто працює із перестарілими можуть не вакцинуватися?
- Ви справді думаєте, що буде дозволено вільний перетин кордонів із ЄС для тих, хто не матиме щеплення?
- Ви думаєте, що можна буде водити невакцинованих дітей у школу та дитсадки?
- Ви думаєте що Італія і надалі буде безкоштовно робити тампони, лікувати в лікарнях та відділеннях інтенсивної терапіїтих, тих хто відмовився від вакцинації, за рахунок державного бюджету ?
У мене нема однозначних відповідей на ці запитання, проте є припущення, якими вони будуть.
®Маріанна Сороневич
Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у Facebook , або сторінку в Instagram та слідкуйте за публікаціями.