Італія готується до легалізації (санаторії) у 2020 році

Італійський Парламент прийняв на розгляд пропозицію партії Più Europa, що передбачає загальну амністію нелегальних іммігрантів.

Санаторія спрямована на “врегулювання статусу іноземних громадян,” які мають роботу”, але не володіють документами для офіційної реєстрації зайнятості.

Санаторія готова до затвердження

Про це повідомила колишня міністр закордонних справ Емма Боніно у соціальній мережі Twitter: “Комісія Сенату починає роботу над законопроектом бюджету на 2020 рік. У його рамках було подано поправку, в якій пропонується офіційно працевлаштувати осіб, які вже нелегально працюють в Італії. Поправка була прийнята комісією і готова до голосування».

Поповнення бюджету

Партії Pd, M5S та Italia Viva вважають, що такий захід дозволить поповнити державну казну Італії на 1 мільярд євро податкових надходжень. Тому, поправка представлена Еммою Боніно та сенаторами Liberi e Uguali, є вигідною для країни.

Подача поправки на розгляд Парламенту стала можливою завдяки фінансуванню фонду “Відкрите суспільство Джорджа Сороса”. Завдяки йому було зібрано 90 тисяч підписів на підтримку законопроекта.

Що передбачає санаторія

Запропонована поправка пропонує, зокрема:

“запровадити тимчасовий дозвіл на проживання для пошуку роботи”,

повторне впровадження «системи спонсорів», яка діяла у минулому, згідно закону Турко-Наполітано,

“легалізацію на індивідуальних засадах іноземців, які нелегально перебувають у країні”, за умови наявності трудових відносин чи родинних зв’язків,

скасування злочину нелегальної імміграції.

Як готуватися до санаторії

Згідно останнього статистичного досьє про імміграцію (IDOS), в Італії на початку 2018 проживало 530 000 нелегальних іммігрантів. За передбаченнями до 2020 року їх кількість перевищить 670 000.

Ті хто чекають на санаторію, повинні заздалегідь домовитися із роботодавцями, взявши їх згоду на підписання документів та можливу сплату податків за легалізацію.