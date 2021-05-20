in Італійська імміграція, Італія

Італія дозволить не відбувати карантин для вакцинованих однією дозою

Згідно планів італійського уряду, громадян ЄС вакцинованих однією дозою проти коронавірусу, зможуть не відбувати карантин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Вакцинованих однією дозою від хвороби COVID-19, сертифікуватимуть італійським “зеленим паспортом” для поїздок до країни без карантину, згідно з планами італійського уряду.

“Certificazione verde (зелений сертифікат), що дозволяє мандрівникам в’їжджати до Італії без карантину, видаватиметься після отримання першої дози вакцини”, – йдеться у остаточному тексті нового указу.

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Документ буде дійсний протягом 15 днів після того, як людина отримала першу ін’єкцію, й доти, поки вона не отримає другу – тобто приблизно до п’яти-шести тижнів для вакцин Pfizer або Moderna, та до десяти-дванадцяти тижнів для вакцини AstraZeneca.

На цьому етапі людина зможе подати заявку на отримання остаточної версії сертифіката, що діятиме протягом дев’яти місяців після повної вакцинації.

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Люди, які отримали вакцину Johnson&Johnson, матимуть право на дев’ятимісячний сертифікат, щойно їм зроблять одне щеплення.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 164 963 588 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 420 795 летальних, одужали 143 951 620 осіб.

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