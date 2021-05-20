Згідно планів італійського уряду, громадян ЄС вакцинованих однією дозою проти коронавірусу, зможуть не відбувати карантин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Вакцинованих однією дозою від хвороби COVID-19, сертифікуватимуть італійським “зеленим паспортом” для поїздок до країни без карантину, згідно з планами італійського уряду.

“Certificazione verde (зелений сертифікат), що дозволяє мандрівникам в’їжджати до Італії без карантину, видаватиметься після отримання першої дози вакцини”, – йдеться у остаточному тексті нового указу.

Читайте також: ПРАВИЛА ПОДОРОЖЕЙ В ІТАЛІЮ З УКРАЇНИ З 16 ТРАВНЯ ПО 30 ЛИПНЯ 2021

Документ буде дійсний протягом 15 днів після того, як людина отримала першу ін’єкцію, й доти, поки вона не отримає другу – тобто приблизно до п’яти-шести тижнів для вакцин Pfizer або Moderna, та до десяти-дванадцяти тижнів для вакцини AstraZeneca.

На цьому етапі людина зможе подати заявку на отримання остаточної версії сертифіката, що діятиме протягом дев’яти місяців після повної вакцинації.

Читайте також: ІТАЛІЯ ПОЕТАПНО ВІДМІНЯЄ КОМЕНДАНТСЬКУ ГОДИНУ

Люди, які отримали вакцину Johnson&Johnson, матимуть право на дев’ятимісячний сертифікат, щойно їм зроблять одне щеплення.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 164 963 588 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 420 795 летальних, одужали 143 951 620 осіб.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії