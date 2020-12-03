Італія заборонила подорожі між регіонами на різдвяні свята

Уряд Італії випустив указ, який забороняє подорожі між регіонами країни з 20 грудня по 6 січня.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Corriere Della Sera.

“З 21 грудня 2020 року по 6 січня 2021 року забороняється будь-яке пересування в межах національної території між територіями різних областей або автономних провінцій, а в дні 25 і 26 грудня 2020 року і 1 січня 2021 року також забороняється будь-яке пересування між муніципалітетами, за винятком переміщень, мотивованих доведеними потребами в роботі або ситуаціями необхідності або за станом здоров’я” – йдеться в указі.

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Також уряд постановив, що “повернення до місця проживання за винятком поїздки у другі будинки, розташовані в іншому регіоні або автономній області, а 25 і 26 грудня 2020 року і 1 січня 2021 року-також розташовані в іншому муніципалітеті, на який поширюються вищезгадані заборони”.

Італія, де діють три зони ризику, на даний момент частково перебуває в карантині. У червоних зонах італійці повинні якомога більше залишатися вдома. Однак до цих пір дозволялося переміщатися між жовтими зонами, де ризик невеликий.

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За словами міністра охорони здоров’я Роберто Сперанци, цей тип класифікації повинен залишатися в силі.

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