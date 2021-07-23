З 6 серпня в Італії для того, щоб сісти за столик в приміщенні бару чи ресторану, бути присутнім на спортивних заходах чи шоу, зайти в кінотеатр, спортзал чи басейн, відвідати ярмарку та конференцію потрібно мати Зелений паспорт.

Такі суворі обмеження вводяться щоб уникнути введення кольорових ковід-зон та закриття країни на карантин у майбутньому.

Зелений паспорт входить у дію, починаючи з 6 серпня. Двотижневий термін надано для того, щоб дозволити громадянам та бізнесу пристосуватися до нових правил.

Маєте потребу у юридичній консультації щодо отримання чи продовження дозволу на проживання в Італії? Замовте безкоштовну онлайн-зустріч із італійським адвокатом, експертом імміграційного права компанії Migreat.

КОМУ ВИДАВАТИМУТЬ ЗЕЛЕНИЙ ПАСПОРТ

Зелений паспорт видаватимуться тим, хто:

щепилися принаймні однією дозою вакцини проти Covid-19;

зробили мазок з негативними результатами за попередні 48 годин (Green Pass матиме обмежений термін дії);

одужали від коронавірусної інфекції протягом останніх шести місяців;

ДЕ ЗЕЛЕНИЙ ПАСПОРТ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ

• в приміщенні барів чи ресторанів;

• на стадіонах і спортивних заходах;

• в кінотеатрах, театрах, музеях та концертах;

• спортзал та басейнах;

• ярмарках та конференціях.



ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Для подорожей потягом, літаком і кораблі потрібна подвійна доза вакцини (за винятком тих, хто отримував однодозовий препарат “Джонсон і Джонсон” Янссен).

БАРИ І РЕСТОРАНИ

Зелений паспорт питатимуть лише у тих, хто захоче сісти за столик в приміщенні. Для зовнішніх приміщень і споживання за стійкою він не потрібен.

КІНОТЕАТРИ І ТЕАТРИ

У кінотеатрах і театрах кількість глядачів збільшується, як у приміщенні, так і на відкритому повітрі.

КАРАНТИН

Наявність зеленого сертифіката також вплине на тривалість карантину для тих, хто контактуватиме з людиною, позитивною на коронавірус.

Для них період ізоляції буде коротшим.

НІЧНІ КЛУБИ І ДИСКОТЕКИ

Відкриття нічних клубів танцювальних залів та дискотек відкладається на увесь літній сезон.

ЧОГО ЧЕКАТИ У МАЙБУТНЬОМУ

У майбутньому можливе впровадження Зеленого паспорту для поїздок у міжміському та міському транспорті відкладено на пізній термін. Це рішення буде прийматися разом правилами відвідання шкіл та навчальних закладів.

Питання зеленого перепуску на робочому місці також буде обговорено пізніше.

Відповідні оцінки будуть зроблені враховуючи статистичні дані поширення пандемії та тенденцію вакцинаційної кампанії.

У наступних публікацях знайдете детальні пояснення цедури отримання Зеленого паспорта і його застосування. Поставте лайк на сторінку та слідкуйте за майбутніми публікаціями.



Вас цікавлять новини що стосуються життя в Італії? Лайкніть цю сторінку у Facebook та слідкуйте за майбутніми публікаціями.