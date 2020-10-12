Італія зменшила час розгляду заяви про надання громадянства

Уряд Італії законодавчо підтвердив зменшення терміну процедур розгляду документів осіб, які хотіли б набути італійське громадянство.

Тепер документи претендентів стати італійцями розглядатимуть з 48 до 36 місяців із дати подачі заяви. Тобто термін зменшився на 1 рік.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич на сайті “Української газети” в Італії.

Новий закон змінив умови введені “Законом безпеки” за ініціативи Маттео Сальвіні.

Хоча цей термін також надзвичайно довгий, проте рішення теперішнього уряду іде назустріч іноземцям, що хочуть отримати італійський паспорт і мають для цього усі реквізити.

На жаль, цей закон не є реактивним. Тобто, документи тих хто подав заяву до виходу закону, будуть розглядатися в старих правилах.

Громадянство Італії набувають у наступних випадках:

Діти які народилися від батьків італійців, або були усиновлені ними;

Нащадки італійців;

Іноземці, які прожили в країні понад десять років і мають інші відповідні реквізити;

Після одруження із громадянами Італії;

Якщо дитина народилася в Італії від батьків іноземців, чи прожила тут більшу частину свого життя і відвідувала школу. У цьому випадку повнолітній повинен подати заяву після повноліття (18 років), але до того як йому виповниться 19 років.

Реквізити для отримання громадянства

Реквізити для отримання громадянства залежать від причині на основі якої ви хотіли б отримати громадянство.

Наприклад, претенденти на отримання громадянства на основі тривалого проживання в країні, повинні продемонструвати своє знання італійської мови на рівні не нижчому за 81 ( rectius B1) за європейською скалою QCER.

Також, важливими реквізитами є наявність достатнього прибутку, місця проживання та відсутність судимостей, через правопорушення, які загрожують громадській безпеці.

Маріанна Сороневич

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