При в’їзді в Італію мандрівникам більше не потрібно пред’являти ні докази повної вакцинації, ні негативний тест на covid-19 для невакцинованих.

Італія з 1 червня 2022 року приєдналася до низки європейських країн, які вирішили скасувати всі обмеження для в’їжджають в країну мандрівників, введені через поширення коронавірусу.

Як пише The Independent, з сьогоднішнього дня мандрівникам більше не потрібно пред’являти ні докази повної вакцинації, ні негативний тест на COVID-19 для невакцинованих.

При цьому необхідність заповнення туристами спеціальної реєстраційної форми була скасована ще 1 травня.

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Як раніше повідомляв УНІАН, з 1 червня у Німеччині також скасовують частину обмежень на в’їзд.

Зокрема, в Німеччині до кінця серпня 2022 року призупинять дію так званого правила 3G для в’їжджаючих туристів, що передбачає обов’язкову наявність сертифіката вакцинації, довідки про одужання або негативного результату COVID-тесту.

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