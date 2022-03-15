Італія зробила проїзд для українців безкоштовним

Українці можуть безкоштовно подорожувати Італією протягом 5 днів з моменту в’їзду в країну. Проїзд для українців безкоштовний компанії у компанії Trenitalia (Group FS), на міжміські, євросіті та регіональні сполучення, на морському транспорті та в мережі автомагістралей.

“Громадяни України можуть безкоштовно подорожувати територією Італії протягом 5 днів з моменту в’їзду в Італію” – про це повідомило Посольство України в Італії.

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Завдяки співпраці Посольства України з Департаментом цивільного захисту громадяни України можуть безкоштовно подорожувати територією Італії протягом 5 днів з моменту в’їзду в Італію.

Розпорядження про цивільний захист, видане керівником Департаменту цивільного захисту Фабріціо Курчіо, передбачає надання важливих транспортних пільг та встановлює, що громадяни України можуть безкоштовно подорожувати територією Італії максимум протягом 5 днів з моменту в’їзду в Італію, щоб дістатися до першого місця призначення або прийому.

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Положення включає безкоштовний проїзд у поїздах компанії Trenitalia (Group FS), які здійснюють міжміські, євросіті та регіональні сполучення, на морському транспорті та в мережі автомагістралей.

Постанова по безкоштовному проїзду вийшла 14 березня 2022 року, вона увійде в дію після публікації в “Офіційній газеті”. Про це буде повідомлено додатково.

В тексті постанови не вказано що вона буде ретроактивною, тобто повернути гроші за білети куплені раніше, неможливо.

Пасажирам купувати білет купувати не потрібно. Перевірку проводитимуть кондуктори у вагоні, або контролери на вокзалах.

Маріанна Сороневич

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