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Італія не відкрила кордони для туристів з-за кордону

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Уряд побоюється нової хвилі коронавірусу

Італія не буде відкривати кордони для громадян третіх країн через побоювання, що це може призвести до нової хвилі заражень коронавірусом. Під заборону підпали й країни, які були визнані Радою Євросоюзу як безпечні.

Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, уряд зберіг заборону на поїздки туристам до Італії, а також в країні й надалі будуть діяти правила карантину для осіб, які прибувають з інших країн. Однак рішення щодо вільного пересування в і з країн ЄС і країн Шенгенської зони, включаючи Велику Британію – не буде скасоване.

Крім того, влада Італії може запровадити поліцейські перевірки по всій країні, щоб виявляти людей, які прибули з країни, що не входить в ЄС. Таким іноземцям доведеться залишатися на карантині протягом двох тижнів.

Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца заявив, що глобальна ситуація з поширенням коронавірусу залишається дуже складною.

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