У половині регіонів Італії з понеділка, 15 березня, закрилися крамниці, ресторани та школи.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє ABC.

У половині регіонів Італії, зокрема містах Рим, Мілан та Венеція, запровадять нові обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу з понеділка, 15 березня.

Заходи діятимуть до 6 квітня, згідно з указом кабінету міністрів країни на чолі з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

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У регіонах, визначених червоними зонами, люди не зможуть залишати свої оселі, крім поїздок задля роботи або через погіршення здоров’я, всі торговельні заклади не першої необхідності будуть зачинені.

У помаранчевих зонах людям буде заборонено виїжджати зі свого міста та свого регіону – за винятком роботи чи стану здоров’я, а бари та ресторани зможуть здійснювати лише доставку.

Крім того, у великодні вихідні (з 3 по 5 квітня) вся країна буде вважатися червоною зоною, всюди буде запроваджено національний локдаун.

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Голова уряду Італії Маріо Драгі заявив, що нові заходи щодо стримування пандемії коронавірусу “необхідні”, оскільки “на жаль, ми стикаємося з новою хвилею захворювання” рівно через рік після першого локдауну в Італії на початку пандемії.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 14 березня зафіксували 120 057 634 випадки зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 2 659 836 летальних випадків, одужали 96 589 364 особи.

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