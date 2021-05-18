Нова постанова італійського уряду що регулює життя країни в період пандемії коронавірусу передбачає поступову відміну комендантської години.

Вона відбуватиметься у три етапи:

з середи, 19 травня, комендантська година скорочується. Вона починатиметься не з 22:00, а з 23:00 та закінчуватиметься о 5 годині ранку.

Тобто виходити із дому без поважної причини заборонено із 23:00 до 5:00.

Тобто виходити із дому без поважної причини заборонено із 23:00 до 5:00. з понеділка 7 червня комендантська година скорочується ще на одну годину.

Тобто виходити із дому без поважної причини заборонено із 24:00 до 5:00.

Тобто виходити із дому без поважної причини заборонено із 24:00 до 5:00. з понеділка 21 червня планується скасування комендантської години.

Читайте також: ІТАЛІЯ ВИХОДИТЬ ІЗ КАРАНТИНУ. ГРАФІК ПОСЛАБЛЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ

Скасування комендантської години стосується жовтої та білої ковід-зони, це стане можливим за позитивної динаміки статистики поширення коронавурусу.

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторунку у Facebook, або в Instagram та слідкуйте за майбутніми публікаціями.