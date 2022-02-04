Італія послаблює ковід-вимоги для приїжджих з України

Очікуючи коли Італія дозволить поїздки для українців по біометричному паспорту, повідомляємо правила, введені в країні для вакцинованих та одужавших за кордоном.

ПОЇЗДКИ ПО БІОМЕТРИЧНОМУ ПАСПОРТУ ІЗ УКРАЇНИ

Італія продовжила заборону на туристичні поїздки по біометричному паспорту до 15 березня 2022 року. Зараз в країну можуть приїхати близькі родичі резидентів Італії та самі резиденти, що мають дозвіл на проживання в країні.

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GREEN PASS ДЛЯ ТУРИСТІВ

Враховуючи те, що в даний час вхід у майже в усі громадські заклади в Італії дозволяється лише із посиленим ковід-сертифікатом, італійський уряд прийняв окреме рішення щодо приїжджих із країн, де правила вакцинації відрізняються від італійських.

Туристи зможуть отримати доступ до готелів та хостелів та всіх інших громадських місць, у яких потрібна посилена перепустка (Super Green Pass), за допомогою Green Pass, який видається після аналізу на коронавірус, який можна зробити у будь-якій аптеці.

ЯКЩО ВИ ОДУЖАЛИ, ЧИ ВАКЦИНУВАЛИСЯ ЗА КОРДОНОМ

Особи, які прибули з іншої країни і мають сертифікат про одужання або щеплення вакциною, визнаною в ЄС, якщо з моменту одужання або введення останньої дози минуло більше шести місяців, зможуть отримати доступ до послуг, для яких необхідно мати Super Green Pass на основі звичайного Green Pass, отриманого на основі негативного тесту на коронавірус.

Ті хто одужав після завершення курсу первинної вакцинації, звільняється від необхідності пред’являти негативний тест.

Вищевикладені правила опубліковані 2 лютого 2022, як вони діятимуть на практиці, на даний час – невідомо.

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