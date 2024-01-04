Італія продовжила пермессо біженців і дозволила їх обмін на дозвіл для роботи

Італійський парламент продовжив дозволи на проживання для тимчасового захисту українських біженців.

Серед заходів для допомоги українцям передбачено:

ФІНАНСОВА ТА ВІЙСЬКОВА ПІДТРИМКА УКРАЇНИ

Із бюджету Італії буде виділено 274 млн євро на 2024 рік для прийому та інтеграції українців. Зокрема їх використають на:

– проекти по вивченню мови та інтеграції.

– фінансову підтримку тих, хто знайшов самостійне житло;

– безкоштовну охорону здоров’я;

– додаткові форми допомоги, які координуються адміністрацію регіонів.

ДОЗВОЛИ НА ПРОЖИВАННЯ

Дозволи на проживання для тимчасового захисту продовжується до 31 грудня 2024 року.

Важливе нововведення. Запроваджується можливість конвертації дозволів для тимчасового притулку у дозволи для працевлаштування.

Для конвертації необхідно сплатити від 40 до 50 євро, як це зазвичай передбачено за видачу, продовження або конвертацію посвідки на проживання для іноземців.

Італійські законотворці ще раз підкреслили, що посвідки на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту втратять свою чинність і будуть анульовані ще до закінчення терміну їх дії 31 грудня 2024 року, якщо Європейський Союз прийме рішення про припинення тимчасового захисту.

Тобто, дія дозволів на проживання для тимчасового захисту залежатиме від рішення ЄС, якщо ви вирішите конвертувати ваш дозвіл на проживання у пермессо по роботі, ваше перебування в Італії залежатиме від наявності контракту на роботу, як у більшості українців що жили в Італії до початку війни.

На даний час процедура продовження дозволів на проживання для тимчасового притулку не опублікована.

Про інші наміри італійського уряду, щодо українських біженців читайте тут.