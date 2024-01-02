Українські біженці в Італії із надзвичайним нетерпінням чекають виходу закону про продовження їх дозволу на проживання, щоб дізнатися умови та можливості їх подальшого проживання у країні.



На сайті Сенату Італійської республіки опубліковано два проєкти закону, які описують майбутнє тимчасових переселенців та військову підтримку України.Законопроєкти було подано на розгляд Парламенту 21 грудня 2023 року.



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ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ВОЄННОЇ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ (Proposta di modifica n. 13.300 al DDL n. 899″ по пунктах) по пунктах:

Продовжити до 31 грудня 2024 року передачу військових засобів, матеріалів та обладнання органам державної влади України.

Італія братиме участь у заходах військової підтримки України, затверджених ЄС та НАТО, вони будуть профінансовані із бюджету країни.

Законопроєкт увійде в дію на наступний день після публікації в «Gazzetta Ufficciale”.

ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТА КОНВЕРТУВАННЯ ДОЗВОЛІВ НА ПРОЖИВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ (Proposta di modifica n. 13.300 al DDL n. 899) по пунктах:

2-bis. Надзвичайний стан… оголошений у зв’язку з необхідністю допомоги та сприяння населенню України на території Італії продовжується до 4 березня 2024 року.

Бюджет на прийом українців встановлено до максимального ліміту 26 322 000 євро на 2024 рік, з коштів Фонду для надзвичайних ситуацій.

2-ter. Заходи для забезпечення ФАКТИЧНИХ потреб (біженців), будуть реалізовані та адаптовані, враховуючи розмір фінансових ресурсів. (Тобто, допомога біженцям буде цільовою і набагато меншою, ніж до цього часу).

2-кватер. Надзвичайний стан продовжується ДО 4 БЕРЕЗНЯ 2024 РОКУ. Реалізація цього пункту НЕ ПРИЗВЕДЕ до нового, або більшого навантаження на державний бюджет італії. (Знову ж таки, попереджається про встановлення обмежень навантаження прийом біженців на бюджет країни).

2-quinquies. Дозволи на проживання для тимчасового захисту, продовжуються до 31 грудня 2023 року. Вони можуть бути продовжені до 4 березня 2025 року на основі заяви зацікавленої особи. (Тобто, дозволи на проживання біженців будуть продовжені не автоматично, а на основі заяви зацікавленої особи).

Міністерство внутрішніх справ повинно забезпечити якнайширше поширення інформації про процедури та способи подання заяви на поновлення дозволів на проживання. А також про відповідні часові рамки, щоб уникнути перерви у наданні заходів соціального забезпечення, які осіб. що перебуватимуть на національній території Італії після 31 грудня 2023 року. (Підкреслюється, що соціальну допомогу отримуватимуть тільки ті, хто перебуває на території Італії).

(Якщо ви не живете в центрах прийому біженців де про, зміни законодавства вас повинна повідомити адміністрація, слід уважно слідкувати за публікаціями офіційних органів, або на моїй сторінці).

2-sexies. У випадках, передбачених пунктом 2-quinquies, на момент першого звернення про продовження дозволу, Дозволи для тимчасового захисту можуть бу3ти перетворенні у дозвіл на проживання для роботи, на основі положення пункту 2-ter статті 5 Законодавчого декрету від 25 липня 1998 р. № 286.

2-е. Міністерство внутрішніх справ негайно надає інформацію, пов’язану з виконанням пунктів 2-quinquies і 2-sexies, Департаменту цивільного захисту, в тому числі з метою відповідної координації із заходами, передбаченими пунктами 2-bis і 2-ter”.

Маріанна СОРОНЕВИЧ

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