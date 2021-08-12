Італія розширила застосування Зеленого ковід-паспорта

Крім барів, ресторанів, для відвідання культурних та спортивних заходів, тощо, наявність Зеленого ковід-паспорта в Італії вимагатимуть в громадському транспорті та навчальних закладах.

План імунізації населення Італії

У планах італійського уряду досягнути вакцинації 60% дорослого населення у серпні, 70% – до вересня, та 80% у жовтні.

На даний час Італія уже вакцинувала понад 60% населення старшого 12 років, отже кампанія масового щеплення іде згідно планів.

У випадку її сповільнення, уряд вводить нові умови, які «переконують» тих, хто вагається. Введення Зеленого паспорта є одним із таких заходів.

Із 6 серпня в Італії для входу у ряд громадських місць вимагається Green Pass, документ, який засвідчує відсутність зараження коронавірусом.

Документ, підтверджує факт щеплення, негативного ПЛР-тесту або нещодавно перенесеного ковіду, підтвердженого в дні хвороби позитивним ПЛР.

У попередніх публікаціях на моїй сторінці ви знайдете:

• Повний перелік місць у яких вимагатимуть Зелений паспорт;

• Тривалість дії, анулювання та санкції за відсутність Зеленого паспорта;

• Усі способи вироблення Зеленого паспорта;

• Випадки у яких в Італії звільняють від вакцинації;

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Зелений паспорт у громадському транспорті

Обов’язок наявності зеленого паспорта в громадському транспорті вводиться із 1 вересня 2021.

Зелений паспорт є обов’язковим для:

• авіарейсів;

• кораблів та міжрегіональних паромів,

• міжрегіональних транспортних поїздок (за винятком сполучень протоки Мессіна);

• у міжміських, нічних та швидкісних поїздах;

• в автобусах, якщо маршрут з’єднує понад два регіони;

• для оренди таксі з водієм.

🖲 Наявність зеленого паспорта не вимагатиметься 🖲:

• в міському громадському транспорті;

• в автобусах та кораблях і паромах, що курсують в межах одного регіону;

• в автобусах соціальних служб регіонів та муніципалітетів, наприклад, шкільних автобусах.

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Санкції за відсутність Зеленого ковід-паспорта

На осіб які виявлять без Зеленого паспорта накладатимуть адміністративне покарання у розмірі 400Є. Ця сума зменшується, якщо штраф буде оплачено протягом 5 днів.

Зелений паспорт у школах та університетах

Після медичних працівників, італійський уряд зобов’язав до щеплення увесь педагогічний колектив та персонал усіх навчальних закладів (працівників дитячих садків, шкіл та університетів тощо).

Обов’язок не поширюється на дошкільнят та учнів шкіл. Проте, усі студенти для відвідування ВУЗів повинні мати Зелений паспорт.

Працівників навчальних закладів не допускатимуть до роботи, а на п’ятий день їх відсутності – відлучатимуть від роботи без оплати.

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Знижено вартість швидкого аналізу на коронавірус

Один із способів отримання Зеленого паспорта – негативний аналіз на коронавірус.

Враховуючи, що в Італії ще не вакциновано дітей та 40% населення після 12 років, італійський уряд знизив вартість швидкого аналізу в аптеках.

Діти до 12 років звільняються від Зеленого паспорта;

Для підлітків 12-18 років швидкий тест коштуватиме 8 євро;

Для усіх повнолітніх швидкий тест коштуватиме 15 євро.

Нагадуємо, термін дії Зеленого паспорта на основі негативного аналізу на коронавірус складає 48 годин.

Туристам, та особам, що відмовляються від вакцинації, які хотіли б піти в театр, на концерт, чи стадіон тощо, достатньо зробити перед цим аналіз в аптеці.



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