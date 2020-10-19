Уряд Італії видав постанову із правилами, які регулюватимуть соціальне життя країни протягом наступного місяця. Нові антиковідні правила обов’язкові для виконання на усій території країни.

Найефективнішими заходами протидії поширення пандемія коронавірусу залишаються: носіння масок, дотримання соціальної дистанції та гігієна рук.

ШКОЛИ ТА УНІВЕРСИТЕТИ

ДИТЯЧІ САДКИ, ПОЧАТКОВІ ТА СЕРЕДНІ ШКОЛИ

Дитячі садки, початкові та середні школи залишаються відкритими діяльність, навчання буде продовжуватися у класах.

Проте, ” у випадку критичних та особливо ризикованих ситуацій”, місцеві органи влади можуть просити Міністерство освіти, введення “гнучких форми організації дидактичної діяльності і збільшення використання об’ємів інтегрованого цифрового навчання для середніх шкіл.

Уроки починатимуться із дев’ятої години ранку. Можливе введення післяобіднього навчання.

Антиковідні правила для старших класів

У старших класах загальноосвітніх шкіл надаватимуть перевагу гнучким методам організації викладання (можливе введення післяобідньої зміни)

Початок уроків зранку буде не раніше 9 години ранку.

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РЕСТОРАНИ

Бари, ресторани, паби та інші заклади громадського харчування можуть бути відкриті з 5 до години 24. Обслуговувати клієнтів можна лише за столиками.

Стоячі клієнтів та клієнтів за стойками будуть обслуговувати лише до 18:00.

Рестораном дозволено доставку продуктів додому.

ШІСТЬ ЛЮДЕЙ ЗА СТОЛОМ

У ресторанах за столиком можуть сидіти максимум шість осіб.

Всі заклади громадського харчування повинні виставити біля входу табличку із зазначенням максимально допустимої кількості людей, яким дозволяється одночасно перебувати в приміщенні.

Немає обмежень у розкладі роботи для закладів громадського харчування в лікарнях, аеропортах та на автомагістралях.

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АНТИКОВІДНИЙ ДОДАТОК IMMUNI

Щоб покращити відстеження контактів із інфікованими коронавирусом, усі медичні працівники ASL отримають доступ до центральної системи Immunі.

У випадку виявлення позитивного на коронавірус, вони завантажуватимуть про це інформацію, а пізніше додаток Immuni розсилатиме повідомлення усім людям із якими контактував хворий. Ці люди повинні самоізолюватися та здати аналіз на коронавірус. Детальніше про додаток Immuni читайте тут.

СПОРТЗАЛИ

Тренажерні і спортзали залишаться відкритими лише в тому випадку, якщо протягом тижня пристосуються до протоколів безпеки проти Covid -19.

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РІДНІ ТА ДРУЗІ

Італійський уряд просить бути максимально обережними під час зустрічей із родичами та друзями, із якими ви не живете разом.

АНТИКОВІДНІ РІЗДВЯНІ СВЯТА

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив що не робить прогнозів на різдвяні свята. “Ми повинні поважати всі антиковідні правила. Якщо ми будемо відповідальними, тоді маємо надію на повернення до розваг та звичайного життя”.

®Маріанна Сороневич

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