Пошук роботи через Інтернет, мабуть, найоперативніший. Можлива навіть така ситуація: зранку ви читаєте оголошення про вакансію, відправляєте по електронній пошті своє резюме, вдень йдете на співбесіду, а під вечір вже отримуєте запрошення на роботу. Ось 20 кращих сайтів для пошуку роботи в Італії.
Переваги працевлаштування через Інтернет: – оперативність, – зручний пошук вакансії по різноманітним параметрам (назва вакансії, посадові обов’язки, розмір зарплати, вид зайнятості, по назві фірми, і т.д.); – величезна кількість вакансій.
Зважаючи на те, що в Інтернеті оголошення розміщується безкоштовно, то тут вакансій більше, ніж в друкованих виданнях з працевлаштування. Але саме з цієї причини, в мережі й особливо багато недобросовісних працедавців.
Подаємо20 найкращих сайтів, за якими ви можете знайти роботу в Італії:
1. www.lavoronelturismo.it
2. www.jobintourism.it
3. www.lavoroturismo.it
4. www.formazioneturismo.com
5. www.aeroviaggi.it
6. www.clubmed.it
7. www.costacrociere.it
8. www.job.nh-hotels.com
9. www.ot.medlar.it
10. www.orahotelsgroup.eu
11. www.it.solmelia.com
12. www.valtur.it
13. www.samarcanda.com
14. www.unahotels.it
15. www.giovanimedici.com
16. www.offertedilavoropermedici.wordpress.com
17. www.lavorosalute.it
18. www.lavoromedico.com
19. www.careerjet.it
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