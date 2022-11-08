Пошук роботи через Інтернет, мабуть, найоперативніший. Можлива навіть така ситуація: зранку ви читаєте оголошення про вакансію, відправляєте по електронній пошті своє резюме, вдень йдете на співбесіду, а під вечір вже отримуєте запрошення на роботу. Ось 20 кращих сайтів для пошуку роботи в Італії.

Переваги працевлаштування через Інтернет: – оперативність, – зручний пошук вакансії по різноманітним параметрам (назва вакансії, посадові обов’язки, розмір зарплати, вид зайнятості, по назві фірми, і т.д.); – величезна кількість вакансій.

Зважаючи на те, що в Інтернеті оголошення розміщується безкоштовно, то тут вакансій більше, ніж в друкованих виданнях з працевлаштування. Але саме з цієї причини, в мережі й особливо багато недобросовісних працедавців.

Подаємо20 найкращих сайтів, за якими ви можете знайти роботу в Італії:

1. www.lavoronelturismo.it

2. www.jobintourism.it

3. www.lavoroturismo.it

4. www.formazioneturismo.com

5. www.aeroviaggi.it

6. www.clubmed.it

7. www.costacrociere.it

8. www.job.nh-hotels.com

9. www.ot.medlar.it

10. www.orahotelsgroup.eu

11. www.it.solmelia.com

12. www.valtur.it

13. www.samarcanda.com

14. www.unahotels.it

15. www.giovanimedici.com

16. www.offertedilavoropermedici.wordpress.com

17. www.lavorosalute.it

18. www.lavoromedico.com

19. www.careerjet.it

20. http://lavoro.trovit.it/

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