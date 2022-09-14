30 вересня спливає термін подачі податкової декларації в Італії

В Італії, термін подачі податкової декларації спливає 30 вересня Податкова служба опублікувала інструкцію для платників податків.

Податкова служба Італії нагадує: платники податків повинні до 30 вересня надіслати податкову декларацію 730/2022.

У 2022 році подати її самостійно, через Інтернет стало простіше, одночасно стало складніше уникнути сплати податків. Податкова служба в особистому кабінеті на своєму сайті надає громадянам заповнені електронні бланки, зібравши дані про прибутки і видатки із різних інстанцій. Платникам достатньо перевірити ці дані та, за потреби, доповнити їх.

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Тим хто вже переглянув і, можливо, доповнив декларацію, достатньо натиснути кнопку “Відіслати”.

Громадяни, які використовують попередньо заповнену декларацію (precompilata), знайдуть у ній власні дані щодо сертифікатів, витрат на охорону здоров’я, витрат на домашнє господарство (відсотки з іпотеки, ремонт та купівлю меблів тощо). ), витрати на школу та університет їх дітей та інше.

Крім того, з цього року, ті, кому важко самостійно отримати доступ до онлайн-сервісу, можуть скористатися допомогою довірених осіб, які зможуть зайти у їх особистий кабінет на веб-сайті Агенцій і таким чином не втратити переваг попередньо заповненої декларації.

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Щоб ознайомитися і надіслати вашу податкову декларацію слід зайти на сайт Податкової агенції за допомогою облікових даних Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), або Cns (Carta nazionale dei servizi).

Для відправки бланку 730 є час до п’ятниці 30 вересня, а для бланку Redditi – до 30 листопада 2022 року.

Новинкою цього року є можливість доручити до ведення своєї декларації члену сім’ї або іншій довіреній особі, заповнивши доручення, розміщене на сайті Агентства.

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