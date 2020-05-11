В Італії готується санаторія. Ось хто зможе легалізуватися

Домовленість між парламентськими політичними силами щодо легалізації іноземних працівників в Італії є близькою!

У наслідок карантинних обмежень, які унеможливлюють приїзд в Італію сезонних працівників, на полях Італії не вистачає 200 тисяч пар робочих рук.

В той же час, громадяни країни, які отримують «Базовий дохід», вважають за краще залишитися вдома і не готові приступити до сільськогосподарських робіт.

На цьому фоні у політичних колах Італії виникла пропозиція провести легалізацію іноземців, які вже перебувають на території країни.

Увага! Закон ще не вийшов, проте стали відомими деякі деталі тексту законопроекту, які ще можуть бути змінені.

🎙 Політичні дебати тривають🎙

Найбільша політична баталія щодо проведення легалізації, розгорнулася між M5S(вони є противниками цього заходу) та Міністром сільськогосподарської політики Терезою Белланова (ініціаторки санаторі, яка погрожує відставкою у випадку провалу). Щоб заспокоїти напружену політичну ситуацію, до дебатів долучилися прем’єр-міністр Джузеппе Конте та лідер партії «Італія віва» Маттео Ренці.

Схоже, що уряд є близьким до остаточного рішення:

👭Хто зможе легалізуватися👬

Політичні сили мають різну точку зору на категорії працівників, які підпадуть під легалізацію.

Одні хочуть поширити її на сільськогосподарських працівників, доглядальниць та домашніх працівниць (colf e badanti). А партія «Рух 5 зірок», хотіла б залучити виключно сезонних працівників на полях.

⏰📤Тривалість дозволу на проживання⏰📤

До цього часу не вирішено, на який період видаватимуть дозвіл на проживання. Одні політичні сили хочуть щоб він бува постійним. Інші (зокрема M5s) – лише від трьох до шести місяців.

👮‍♀✍ Як відбуватиметься легалізація 👮‍♀✍

Запропоновано два способи легалізації:

• За ініціативою роботодавця.

Роботодавці зможуть укласти робочий контракт із працівниками, із яким уже мають робочі стосунки. Іноземець повинен вже перебувати на території Італії та підтвердити свою присутність в країні до 8 березня 2020. Таким працівникам дадуть контракт на всю тривалість робочого контракту.

Другий варіант набагато складніший.

• За ініціативою працівника

Сезонні працівники, у яких нема роботодавця зможуть подавати заяву самостійно. Їм видадуть дозвіл на проживання для пошуку роботи. Він триватиме три, або шість місяців (це ще не вирішено).

Те, що легалізація в Італії відбудеться, сумнівів уже нема. Питання лише у тому, яким чином вона проходитиме.

Враховуючи те, що весна в Італії у розпалі, і посіви чи ранні сільськогосподарські культури не можуть чекати, остаточного рішення чекати доведеться недовго.

🕊 Як готуватися до легалізації 🕊

– поговоріть із вашим роботовавцем про можливу легалізацію

– пошукайте у ваших архівах документи, у яких вказано ваші особисті дані і стоїть дата видачі (Наприклад: квитанції про оплату послуг консульства, довідки від лікаря, посвідчення STP, інші документи у наявності).

Повторюю, остаточні детальні умови легалізації будуть відомі після її схвалення італійським урядом.