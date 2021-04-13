Розглянемо реквізити, які дозволять стати бенефіціаром цієї соціальної допомоги.
Картку для придбання товарів першої необхідності (carta acquisti) також називають соціальною карткою.
Вона дозволяє отримати субсидію у розмірі 80 євро, що два місяці.
Цю допомогу потрібно використовується для купівлі товарів і послуг першої необхідності. Зокрема: продукти харчування, медикаментів, рахунків за електроенергію та газ, тощо.
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Реквізити бенефіціарів cубсидії для купівлі товарів першої необхідності
Щоб отримати цю соціаьну допомогу слід володіти наступнеми реківізитами:
• мати італійське громадянство, або громадянство держави, що належить до Європейського Союзу;
або
• бути членом сім’ї громадянина Італії, і мати право на проживання в країні;
або
• мати дозвіл на проживання ЄС для довгострокових резидентів;
або
• бути політичним біженцем, чи суб’єктом субсидарного захисту;
- бути старшим 65 років, або мати дітей віком до 3 років;
- • мати італійську резиденцію;
- Isee не повинно перевищувати 7001,37 євро (9335,16 для старших 70 років);
- Вартість активів нерухомості не повинна перевищувати 15 тисяч євро;
- На бенефіціара не повинно бути записано більше одного рахунку споживача електроенергії або газу;
- Не володіти більше ніж одним автомобілем;
- Не володіти понад 25% житлової нерухомості, або понад 10% нежитлової нерухомості.
Як подати заяву
Щоб подати заяву на отримання субсидії, потрібно мати дійсний показник фінансового рівня ISEE.
Заява подається із будь-якого відділення пошти. Бланки подачі заяви ви отримаєте на пошті, або на веб-сайті Міністерства економіки та фінансів, чи на цій https://www.poste.it/carta-acquisti.html.
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Потрібні документи
- оригінал та ксерокопію посвідчення особи.
- дійсний сертифікат ISEE, також у ксерокопії, або попередній сертифікат, виданий CAF (Центром податкової допомоги);
- оригінал та ксерокопію документа, що посвідчує особу, делеговану власником Картки (лише для заявників старше 65 років)
Розгляд заяви на отримання картки
- Після перевірки правильності заповнення бланку та представленої документації поштове відділення видасть вам копію заяви.
- Якщо заявку на Купівлю картки прийнято, на домашню адресу бенефіціара надішлють повідомлення із запрошенням звернутися до уповноваженого відділення поштового зв’язку для отримання електронної картки придбання.
- На вашу поштову адресу буде надіслано код безпеки картки (PIN-код)
Оплата карткою для купівлі товарів першої необхідності
Картка для покупок діє як звичайна електронна платіжна картка для безготівкової оплати
Гроші субсидії будуть переводитися на картку кожні два місяці.
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Оплачувати цією карткою можна у безготівковій формі в продуктових магазинах, аптеках та парааптеках, у яки працює система Mastercard.
Також, ви можете оплатити нею у поштових відділеннях рахунки за електроенергію та газ.
Крім того, у ряді магазинів, картка дає можливість отримати додаткові знижки в магазинах, які підтримують акцію. У цих магазинах вивішено символіку Кошика.
Магазини, у яких можна купувати продукти із ви можете знайти тут:
Для отримання додаткової інформації:
- зверніться у поштове відділення, чи відділеннями INPS
- зателефонуйте на безкоштовний номер INPS 803.164
- зателефонуйте на безкоштовний номер програми Carta Acquisti 800.666.8881
- відвідайте веб-сайт Міністерства економіки та фінансів
- відвідайте веб-сайт Міністерства праці та соціальної політики
- відвідайте веб-сайт INPS
- відвідайте веб-сайт Poste Italiane
Адміністрація залишає за собою право перевіряти наявність реквізитів бенефіціара, навіть після видачі Картки придбання.
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