Розглянемо реквізити, які дозволять стати бенефіціаром цієї соціальної допомоги.

Картку для придбання товарів першої необхідності (carta acquisti) також називають соціальною карткою.

Вона дозволяє отримати субсидію у розмірі 80 євро, що два місяці.

Цю допомогу потрібно використовується для купівлі товарів і послуг першої необхідності. Зокрема: продукти харчування, медикаментів, рахунків за електроенергію та газ, тощо.

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Реквізити бенефіціарів cубсидії для купівлі товарів першої необхідності

Щоб отримати цю соціаьну допомогу слід володіти наступнеми реківізитами:

• мати італійське громадянство, або громадянство держави, що належить до Європейського Союзу;

або

• бути членом сім’ї громадянина Італії, і мати право на проживання в країні;

або

• мати дозвіл на проживання ЄС для довгострокових резидентів;

або

• бути політичним біженцем, чи суб’єктом субсидарного захисту;

бути старшим 65 років, або мати дітей віком до 3 років;

• мати італійську резиденцію;

Isee не повинно перевищувати 7001,37 євро (9335,16 для старших 70 років);

Вартість активів нерухомості не повинна перевищувати 15 тисяч євро;

На бенефіціара не повинно бути записано більше одного рахунку споживача електроенергії або газу;

Не володіти більше ніж одним автомобілем;

Не володіти понад 25% житлової нерухомості, або понад 10% нежитлової нерухомості.

Як подати заяву

Щоб подати заяву на отримання субсидії, потрібно мати дійсний показник фінансового рівня ISEE.

Заява подається із будь-якого відділення пошти. Бланки подачі заяви ви отримаєте на пошті, або на веб-сайті Міністерства економіки та фінансів, чи на цій https://www.poste.it/carta-acquisti.html.

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Потрібні документи

оригінал та ксерокопію посвідчення особи.

дійсний сертифікат ISEE, також у ксерокопії, або попередній сертифікат, виданий CAF (Центром податкової допомоги);

оригінал та ксерокопію документа, що посвідчує особу, делеговану власником Картки (лише для заявників старше 65 років)

Розгляд заяви на отримання картки

Після перевірки правильності заповнення бланку та представленої документації поштове відділення видасть вам копію заяви. Якщо заявку на Купівлю картки прийнято, на домашню адресу бенефіціара надішлють повідомлення із запрошенням звернутися до уповноваженого відділення поштового зв’язку для отримання електронної картки придбання. На вашу поштову адресу буде надіслано код безпеки картки (PIN-код)

Оплата карткою для купівлі товарів першої необхідності

Картка для покупок діє як звичайна електронна платіжна картка для безготівкової оплати

Гроші субсидії будуть переводитися на картку кожні два місяці.

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Оплачувати цією карткою можна у безготівковій формі в продуктових магазинах, аптеках та парааптеках, у яки працює система Mastercard.

Також, ви можете оплатити нею у поштових відділеннях рахунки за електроенергію та газ.

Крім того, у ряді магазинів, картка дає можливість отримати додаткові знижки в магазинах, які підтримують акцію. У цих магазинах вивішено символіку Кошика.

Магазини, у яких можна купувати продукти із ви можете знайти тут:

Для отримання додаткової інформації:

зверніться у поштове відділення, чи відділеннями INPS

зателефонуйте на безкоштовний номер INPS 803.164

зателефонуйте на безкоштовний номер програми Carta Acquisti 800.666.8881

відвідайте веб-сайт Міністерства економіки та фінансів

відвідайте веб-сайт Міністерства праці та соціальної політики

відвідайте веб-сайт INPS

відвідайте веб-сайт Poste Italiane

Адміністрація залишає за собою право перевіряти наявність реквізитів бенефіціара, навіть після видачі Картки придбання.



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