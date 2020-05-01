Fase-2 . Загальні правила, які діятимуть в Італії із 4 травня

Ось загальні правила, які діятимуть в Італії із 4 травня, коли почнеться Другий період – поступовий вихід із карантину.

Практичне застосування цих правила буде вирішено адміністрацією окремих регіонів, в залежності від обсягу поширення епідемії коронавірусу на їх території.

Носіння масок – обов’язкове

Носіння захисних масок буде обов’язковим у громадських місцях.

Ціна масок заблокована

Вартість захисних (медичних) масок блокована у розмірі 50 євроцентів/шт + ПДВ). Налагоджується їх державне виробництво 400 – 800 тисяч на день. Планується виробництво 52 мільйонів масок.

Парки, спорт на свіжому повітрі, прогулянки велосипедом

Експерти просять обмежувати використання дитячих майданчиків та дотримуватися соціальної дистанції. Буде дозволено індивідуальні заняття спортом та відвідання парків.

Море і пляжі

Вже зараз дозволено відвідувати пляжі та купитися в морі для тих, хто живе у прибережних зонах і не повинні долати великі відстані щоб добратися до узбережжя. Винятком становлять райони, у яких введено локальні заборони.

Влітку 2020 року доступ до пляжів буде дозволено, проте кількість людей на них обмежуватиметься. Між ліжечками на пляжі повинна бути значна відстань.

Вихід із дому

Можна буде виходити із дому по роботі, за станом здоров’я та за необхідністю, а також для того, щоб прогулятися та відвідати родичів.

Буде введено новий бланк автосертифікату.

Зустрічі і друзями

Після 4 травня можна буде відвідувати родичів, але не варто збиратися великими групами. Заборонено проведення приватних свят, чи громадських заходів.

Зустріч із друзями – заборонена.

Термосканери

Планується встановлення термосканерів на вокзалах та аеропортах.

Громадський транспорт

У громадському транспорті обов’язкове носіння захисних масок.

На підлозі буде розмітка, яка дозволить дотримання дистанції між пасажирами.

Буде проводитися саніфікація транспортних заходів.

Вартість проїзду у різні години дня буде різною.

Перехід до третьої фази планується до кінця року. Точна її дата невідома.

Маріанна Сороневич

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