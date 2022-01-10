Green Pass в супермаркетах і обов’язкова вакцинація. Правила в Італії з 10 січня

Ось календар введення нових антиковідних заходів, прийнятих в Італії для протистояння поширенню коронавірусу, викликаного варіантом Omicron.
10 СІЧНЯ – Скорочується термін введення бустерної (третьої дози вакцини). Італійські науковці рекомендують вразливим верствам населенням вести її після 4-ох місяців після завершення першого циклу вакцинації. Проте, ця дата не є обов’язковою, третю дозу можна отримати до завершення дії вашого Green Pass.
10 СІЧНЯ – Super Green Pass (який можна отримати після щеплення, або одужання від коронавірусу), стає обов’язковим для:
• пасажирів усіх видів громадського транспорту (Невакцинованим заборонено польоти в літаках, поїздки на кораблях, автобусах, потягах, трамваях і метро);
• усіх закладів громадського харчування (надворі та у приміщенні);
• брати участь у вечірках та будь-яких урочистостях;
• в готелях та схожих структурах,
• на торгових виставках, фестивалях, ярмарках і конгресах,
• на гірськолижних курортах.
• оздоровчі центри SPA, навіть надворі
• культурні, соціальні, рекреаційні центри і місця культури;
20 СІЧНЯ – Користування рядом послуг (перукарі та косметичні кабінети), можливий за наявності базового Green Pass.
1 ЛЮТОГО – Термін дії Super Green Pass скорочено з 9 до 6 місяців. Термін дії сертифіката закінчиться для людей, які завершили цикл первинної вакцинації, або отримали бустерну вакцину, понад 6 місяців тому. Для продовження їх Super Green Pass слід отримати наступну дозу вакцини.
З 1 ЛЮТОГО до 15 ЧЕРВНЯ користуватися послугами банків, державних установ, заходити в магазини чи торгові центри, необхідно мати базовий Green Pass.
З 15 ЛЮТОГО Super Green Pass поширюється на всіх працівників віком понад 50 років у державному та приватному секторах.
31 БЕРЕЗНЯ – закінчується термін дії надзвичайного стану, з яким пов’язані надзвичайні карантинні заходи. Проте, у тому що його буде продовжено, сумніву нема.
Маріанна Сороневич
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