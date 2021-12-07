Green pass і Super green в Італії. В чому їх різниця?

В Італії введено новий ковід-сертифікат (Super green pass), який можуть отримати лише вакциновані від коронавірусу, або ті хто одужав від Covid-19.

Він набуде чинності із 6 грудня 2021 і встановить жорсткі обмеження для тих, у кого його немає.

Привила діятимуть до 15 січня 2022 року, проте, уряд залишив за собою право їх продовжити, якщо цього вимагатимуть дані поширення пандемії. Все залежатиме від статистики госпіталізацій після різдвяних свят.

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Що дозволяє Super green pass

Super green pass видаватимуть лише після вакцинації проти Covid-19 та після одужання від коранавірусу.

Для отримання цього документу недостатньо отримати негативний результат аналізу, як це було даний момент.

Лише із цим сертифікатом доступ в усі громадські місця та рекреативні структури буде вільним.

Якщо ви уже вакциновані, вам не потрібно робити будь-яких дій. Ваш “Зелений сертифікат” стане “Супер сертифікатом”

Що дозволятиме звичайний Green pass

Зі звичайним Green Pass, отриманим на основі негативного тесту на коронавірус, заборонено доступ у приміщеннях у:

• бари та ресторани;

• спортзали та басейни;

• кінотеатри і театри;

• виставки і музеї;

• дискотеки;

• заклади азартних ігор;

• стадіони;

• гірськолижні курорти.

Крім того, з 6 грудня невакцинованим не дозволено проживання у готелях, поїздки у регіональному громадському транспорті, без негативного аналізу на коронавірус.

Звичайний Green Pass даватиме допуск до роботи, користування міським і приміським громадським транспортом, доступ до базового сервісу (магазини, аптеки тощо).

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Жорсткі правила у жовтій і помаранчевій ковід-зоні

З входом регіону у жовту чи помаранчеву ковід-зону правила для невакцинованих ще більше посилюватимуться. В той час як на вакциновані звільнятимуться від обмежень.

З входом у червону ковід-зону карантинні правила стануть однаковими для усіх.

Обов’язкова вакцинація

Італійський уряд також визначив дату початку обов’язкової імунізації для нових категорій працівників.

З 15 грудня до роботи не допускатимуть адміністративних працівників системи охорони здоров’я, вчителів, викладачів і адміністративний персонал навчальних закладів, військових, поліцейських (в тому числі пенітенціарну поліцію) та персонал служб цивільної допомоги.

Маріанна Сороневич

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