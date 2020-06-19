Immuni – інструмент допоможе вберегтися від коронавірусу в Італії

Італійський уряд запропонував Додаток Іммуні для боротьби із захворюваннями на коронавірус.

Він дозволить відстежувати контакти, які могли піддати вас ризику зараження на COVID-19 та попереджатиме користувачів, які вступили в контакт із хворими на коронавірус, навіть якщо вони є безсимптомними.

Розглянемо як діє цей додаток

Після встановлення додатку, ваш смартфон випромінюватиме сигнал із кодом. Коли ви наближаєтеся до іншої людини, яка також встановила додаток, смартфони двох користувачів записують у своїй пам’яті код іншого, таким чином відстежуючи цей контакт.

Смартфони також фіксують, тривалість контакту і приблизну дистанцію між людьми.

Криптографічні коди смартфонів генеруються за алгоритмом випадковості і не містять інформації про користувача. Для додаткового захисту конфіденційністі користувачів, вони змінюються кілька разів на годину.

Особи, у яких виявлять коронавірус SARS-CoV-2, за допомогою медичних працівників завантажать на сервер криптографічні ключі смартфонів із якими контактував хворий.

Після перевірки тривалості та відстані між людьми, додаток оцінить чи цей контакт міг передати інфекцію.

Особи, які вступили в тісний контакт позитивними на вірус COVID-19, отримають повідомлення, яке попередить про потенційний ризик зараження.

Іммуні не потребує постійного підключення до Інтернету. Програмі достатньо підключатись щонайменше раз на день, для оновлення інформації.

У яких регіонах Італії працює додаток

Додаток можна завантажити з будь-якого регіону Італії.

Із восьмого червня додаток проходив тестування в регіонах, Абруццо, Лігурія, Марке та Апулія.

Із 15 червня його активовано на усій території Італії.

Що робити, якщо додаток повідомить про потенційну можливість зараження коронавірусом?

Отримавши повідомлення про контакт із позитивними на коронавірус та можливе інфікування, користувачі, повинні самоізолюватись, щоб уникнути зараження інших.

Дізнавшись про можливе зараження, користувачі зможуть звернутися до лікаря загальної практики і таким чином зменшити ризик ускладнень захворювання.

Іммуні може ставити діагноз?

Іммуні не може поставити діагноз. Враховуючи ваші контакти із потенційно заразними користувачами, Immuni розробляє деякі рекомендації поведінки. Проте, цей додаток не є медичним приладом і у жодному разі не може замінити лікаря.

Ваша конфіденційність захищена

Immuni було розроблено з великою увагою до захисту конфіденційності користувачів, згідно італійського та європейського законодавства про захист приватного життя.

Дані, зібрані Міністерством охорони здоров’я, зберігаються на серверах, розміщених в Італії. Вони захищені законом.

Іммуні не збирає наступні дані:

• Ваше ім’я, прізвище чи дата народження

• Ваш номер телефону

• Вашу електронну адресу

• Особистість людей, з якими ви зустрічаєтеся

• Ваше місцезнаходження чи пересування

Чи можливо НЕ користуватися Іммуні

Іммуні є важливим інструментом боротьби із епідемією. Кожен користувач підвищує його загальну ефективність додатку. З цієї причини, італійська влада рекомендує встановити додаток, правильно ним користуватися та заохочувати робити це ваших рідних та друзів.

Однак, використання додатку є добровільним.

Додаткова інформація

На 16 червня Іммуні встановили 2млн 800 тисяч італійців.

Додаток Immuni, можна безкоштовно завантажити у Apple і Google, або за цим лінком.

Вся корисна інформація про функціонування системи розміщена на веб-сайті imuni.italia.it.

За роз’ясненнями громадяни та медичні працівники також можуть звертатися на безкоштовний номер 800 91 24 91, який працює щодня з 8 до 20 години.

Користуючись додатком Immuni ми захищаємо себе і своїх близьких. Тим самим, жителі Італії допомагають стримувати епідемію та сприяють швидкому поверненню до звичайного життя.

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