Компанія міжміського автомобільного транспорту Itabus пропонує безкоштовні міжміські перевезення по Італії біженцям із України.

Разом із Itabus ви можете подорожувати по всьому італійському півострову з півночі на південь, у регіонах, які обслуговує компанія, а саме: Абруццо, Базиліката, Калабрія, Кампанія, Емілія-Романья, Лаціо, Лігурія, Ломбардія, Марке, Молізе, П’ємонт, Апулія, Тоскана та Венето.

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Щоб скористатися послугою, досить прийти на автостанцію чи зупинку мережі Itabus та пред’явити водіям документ, що посвідчує особу, що засвідчує ваше походження.

Отримати безкоштовний білет можливо за наявності вільних місць та дотримання правил протидії зараження Covid-19.

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В минулому про безкоштовне перевезення біженців оголосив Marinobus.

Щоб скористатися їх послугами потрібно було закордонний паспорт із печаткою про перетин кордону та сертифікат про вакцинацію чи тест на коронавірус.

Замовити білети можна за номером 080.3112335.

Маріанна Сороневич

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