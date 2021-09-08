Ria Money Transfer: kожна ваша копійка має значення

Завдяки міжнародним грошовим переказам, українці, що працюють в Італії піклуються про сім’ю, що залишилася вдома. А ще – долучаються до організації важливих подій та розділяють успіхи родини.

Оскільки середній вік українців в Італії є високим, стає зрозумілим, що вони працюють, щоб піклуватися не тільки про власних дітей, а й про батьків та онуків.

Тобто, гроші які вони надсилають в Україну, потрібні для навчання молоді в університеті, купівлі або ремонту житла, придбання автомобіля, оплати витрат на весілля, чи інших важливих подій у житті.

Завдяки Ria Money Transfer ви можете надсилати гроші за вигідними тарифами та курсами обміну. Швидко, дешево та безпечно.



Здійснити грошовий переказ родині та друзям можна з однієї з торгових точок Ria, або авторизованого агента.

Бенефіціари отримають кошти швидко та безпечно.

Служба підтримки Ria готова у будь-який момент надати допомогу і клієнтам, і агентам.

Ria пропонує декілька рішень для отримання грошей в Україні: готівку можна зняти в касі, чи зберігати її на банківському депозиті.

Основними українськими партнерами Ria є ПриватБанк, Кредобанк, Українська фінансова група, Універсальний банк.

Ria Money Transfer, це дочірня компанія Euronet World Wide, Inc. (NASDAQ: EEFT). Вона є світовим лідером у галузі грошових переказів, присутня в 160 країнах світу з понад 490 000 представництвами.