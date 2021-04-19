Ryanair запустить 10 нових маршрутів зі Львова в Європу

Влітку бюджетний авіаперевізник Ryanair планує розширити географію польотів зі Львова до 17 маршрутів, відкривши 10 нових напрямків в країни Європи.

Відповідно до даних системи бронювання лоукостера, в літньому сезоні Ryanair готовий виконувати зі Львова 37 щотижневих рейсів за 17 міжнародними маршрутами.

Зокрема, у липні-серпні відкриють 10 нових та відновлять 4 призупинених напрямки зі Львова до Польщі, Німеччини, Великобританії, Угорщини, Литви та Італії.

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Серед них будуть рейси до польських міст:

Варшава, Вроцлав – з 2 липня, тричі на тиждень

Познань – з 4 липня, двічі на тиждень

Краків – з 2 липня один раз на тиждень, з 1серпня – три рази в тиждень.

Також, двічі на тиждень пасажири зможуть полетіти з аеропорту “Львів” у:

Каунас, Турин та Неаполь – початок польотів 2 липня

Будапешт, Венецію, Палермо, Піза – з 3 липня

Барі, Лондон-Станстед – з 4 липня

Дюссельдорф-Веце – з 5 серпня.

Варто зауважити що рейси у Варшаву, Краків, Лондон та Дюсельдорф були тимчасово призупинені через пандемію коронавірусу.

Квитки вже можна придбати на сайті Ryanair.

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Нові маршрути Ryanair зі Львова 2021.

При цьому компанія дозволяє 2 рази змінити параметри бронювання (крім зміни імені) якщо воно буде оформлене до 30 червня 2021 року на подорожі з 1 липня до 31 жовтня 2021 року. Така корекція буде безкоштовною, якщо зробити це мінімум за 7 днів до дати початкового вильоту. Врахуйте, що може стягуватися різниця, якщо квиток на новий рейс буде дорожчим.

В системі також вказано маршрут Львів- Меммінген, проте ніяких даних щодо розкладу та вартості квитків наразі нема.

Зазначимо, що ще три італійські напрямки Ryanair почав обслуговувати вже весною. Зокрема, зараз зі Львова можна полетіти в Мілан-Бергамо, а з 17 травня – у Болонью та Рим-Ф’юмічіно.

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